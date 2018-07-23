Натали Гуле: Визит Президента Ильхама Алиева во Францию создаст возможность для лучшего восприятия Азербайджана как центра стабильности

Недавний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию создаст возможность для лучшего восприятия Азербайджана как центра стабильности. Об этом сказала в понедельник Trend сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле, передает Day.Az.

"Этот визит позволит в будущем увеличить поток туристов между двумя странами и создаст возможность для лучшего понимания региональной ситуации и лучшего восприятия Азербайджана как центра стабильности в этом регионе и моста между такими могущественными странами, как Россия и Иран", - сказала французский сенатор.

Гуле отметила, что две страны могут развивать сотрудничество во многих областях.

"За последние годы деловой климат в Азербайджане значительно улучшился. Французские компании оценят Азербайджан как важный центр на Шелковом пути ", - сказала французский сенатор.

Кроме того, Гуле отметила, что роль Франции как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта очень важна.

Пришло время увеличить давление на Армению для освобождения Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, сказала французский сенатор, добавив, что этого можно добиться путем дипломатии, но если этого недостаточно, необходимо ввести эмбарго и международные санкции против Армении.

Напомним, что 19-20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с визитом Париж. В рамках визита главы Азербайджанского государства были проведены встречи с представителями 11 крупных французских компаний и подписаны соглашения на сумму более двух миллиардов долларов.

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