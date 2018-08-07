Сторонники Саргсяна продолжают его предавать

Газета "Жоховурд" пишет, что из когда-то мощной Республиканской партии Армении (РПА) в эти дни продолжается отток. По официальным данным, в период с 23 апреля после отставки с поста премьер-министра Сержа Саргсяна и по 1 августа ряды РПА покинули 4 тысячи 500 человек, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am.

Однако председатель Организационной комиссии РПА Рубен Торосян в беседе с корреспондентом издания заявил, что этот отток - обычное явление, в прошлом году из РПА вышли 15 тысяч человек. При этом представитель РПА отметил, что происходящее в эти дни не создаст сложности на выборах. "Это обычный, рабочий процесс", - сказал он.

"Отметим, что Рубен Торосян представил имеющиеся у них официальные данные, однако реальная картина несколько отличается: число покинувших РПА за этот период превышает десятки тысяч, просто не все считают нужным представлять специально заявление в офисы партии. Есть большая опасность, что вышедшие из рядов РПА попытаются вступить сейчас в партию Никола Пашиняна "Гражданский договор", чтобы получить должность, сохранить работу и т.д., при этом перенеся туда бывшие порочные нравы.

Посему именно в этот период партия "Гражданский договор" должна проявить бдительность и не допустить те ошибки, которые совершил в 90-х АОД, когда открыл свои двери для бывших комсомольцев", - пишет газета.