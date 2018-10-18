Посол уехал, а истерика осталась - в Армении психуют из-за Миллза и Карабаха

Армянские журналисты попытались "расколоть" находившегося в Ереване заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента. Но не тут-то было.

В ходе пресс-конференции гостю задавались самые провокационные вопросы с целью выудить из него антироссийские, антиазербайджанские и прочие выгодные армянской стороне ответы. Но мистер Кент оказался крепким орешком.

Вопрос о поставках российского оружия сторонам карабахского конфликта - вопрос российским, а не американским дипломатам. Об этом Джордж Кент заявил в ходе пресс-конференции в Ереване 16 октября, сообщает news.am.

Отвечая на вопрос о гонке вооружений в регионе и поставках российского оружия обеим сторонам, он согласился с тем, что это может оказать гуманитарное воздействие на конфликт, и "это то, о чем все мы: будь то журналисты, граждане или дипломаты, должны помнить".

"Я знаю, что многие армяне и азербайджанцы непосредственно пострадали в результате конфликта, потеряли все и начали жизнь заново", - сказал Кент в ответ на вопрос, почему вопрос о гонке вооружений не поднимается на заседаниях Генеральной Ассамблее ООН. Он согласился с тем, что все вместе должны решать гуманитарные задачи и пытаться найти решения, которые не должны оставлять людей в страхе.

Что касается вопроса, затрагивалось ли участие Карабаха в переговорах во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, он заявил, что они обсудили много тем, включая то, как продвигать переговоры. "Наша цель - способствовать разговору между сторонами", - добавил Кент.

Ответы Кента на вопросы армянских журналистов разочаровали Ереван, особенно в свете последних заявлений покидающего Армению посла США Ричарда Миллза, который заявил на днях, что вы, ребята как не садитесь, а возвращать оккупированные территории Азербайджану все равно придется. В соседней стране эти слова очень хотят расценивать как личное мнение дипломата, не согласующееся с позицией Белого Дома, но это, конечно, самообман. Абсурдно полагать, что представитель Штатов позволит себе высказать частный взгляд на вещи, когда дело касается региона, в котором Вашингтон очень заинтересован.

Как заявил Миллз, "жестокая реальность состоит в том, что урегулирование невозможно без возврата определенных занятых территорий".

Эти высказывания американского дипломата, оставившего армянским оккупантам своеобразное прощальное послание перед тем, как покинуть Ереван, вызвали истерику в экспертных кругах Армении. Насчет политических кругов утверждать ничего не можем, потому что Никол Пашинян постарался не вдаваться в подробности. МИД России отреагировал на высказывания Миллза даже более активно и эмоционально, чем армянские власти.

Но эксперты постарались высказать свое "фи" за своего и.о. премьера.

"У нас нет подлежащих возвращению "оккупированных территорий"", - отрезал в беседе с Panorama.am политолог Грант Мелик-Шахназарян.

А председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян увидел в словах американца и скромной реакции на них Никола Пашиняна знак того, что власти готовятся "сдать Карабах".

Устроив накануне пресс-конференцию по этому поводу, армянский политик рвал и метал, утверждая, что "оккупированных территорий нет в принципе, и что эти территории сформировались после войны", что "у Баку вообще нет никакого права" и так далее. Он выразил крайнее разочарование реакцией Пашиняна, паникуя, что Миллз "не просто уходящий посол. Это представитель одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, который, вполне возможно, высказал позицию всех стран-сопредседателей по данному вопросу". Во всем происходящем глава демпартии увидел готовность новых властей Армении "пойти на подобного рода уступки".

В предынфарктном состоянии оказались и сепаратисты. Представитель марионеточного режима, установленного Ереваном на оккупированных территориях Азербайджана, Давид Бабаян заверил, что "ни о каком возвращении территорий не может быть и речи", добавив - "это 100%". Очень нервозно, так как подобные, мягко говоря, советы со стороны США не бывают случайными, и это понимает даже Бабаян. Тем не менее он храбрился, доказывал, что у них, дескать, "нет оккупированных территорий" и что "возвращения к прошлому не может быть ни с точки зрения статуса, ни с точки зрения территорий".

Не удивительно, что карабахских бандитов Азербайджан не желает видеть за столом переговоров. И, кстати, оккупированных территорий у карабахского режима действительно нет, так как они оккупированы Арменией. Потому Баку и имеет дело с ней, а не с Давидом Бабаяном, которого и не спросят, когда вопрос начнет решаться.

Одним словом, экс-посол США Ричард Миллз оставил после себя в наследство скандал, который еще потреплет нервы армянской стороне, ведь ее впервые назвали оккупантом и настоятельно посоветовали вернуть захваченные территории. Кто его знает, может быть, дипломат не случайно приберег этот "десерт" напоследок.

Кстати, сегодня по армянским СМИ гуляет фотография, на которой Ричард Миллз передает в посольстве пехотинцу сувенирные часы в виде объединенных карт Армении и оккупированного Карабаха. Некоторые надеются, что в этом фото заключена истинная позиция США, а не в оставленном под занавес послании. Но стоит обратить внимание на дату - часики от 2016 года. А с тех пор ой как много изменилось.

Заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент только усилил неприятный осадок от слов посла, заставив армянскую сторону занервничать и засомневаться, что Америка, как предполагалось, будет готова на все ради отрыва Армении от России. Даже сдать Азербайджан.

Зульфугар Ибрагимов