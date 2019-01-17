Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оптимизации структуры ряда госорганов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о мерах по оптимизации структуры и совершенствованию управления ряда государственных органов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, ликвидируется Агентство по управлению государственным долгом при Министерстве финансов. Полномочия агентства переданы аппарату министерства.

Кроме этого, указом также ликвидированы Государственная служба контроля над драгоценными камнями и драгоценными металлами Минфина и Научно-исследовательский центр по проблемам молодежи при Министерстве молодежи и спорта.

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