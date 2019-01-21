Письмо из США вызвало панику в Армении - Трамп приказал мириться с Азербайджаном?

Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра.

В послании в частности отмечается: "Поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Республики Армения и с успехом Вашего блока на состоявшихся 9 декабря 2018 года парламентских выборах. Соединенные Штаты содействуют процветающей, демократичной и мирно сосуществующей с соседями Армении. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в деле борьбы с коррупцией. Мирное урегулирование карабахского конфликта поспособствует этим усилиям. Направляю свои наилучшие пожелания Вам и народу Армении".

Это послание не было воспринято в Армении как протокольное поздравление. Армянские СМИ и аналитики увидели буквально в каждой строчке указания и намеки Еревану, особенно касательно карабахского конфликта и ожиданий в этом плане Вашингтона от Армении.

Как пишет, например, 1in.am, это поздравление очень плохого качества, и создается такое впечатление, что Армения не является страной, мирно сосуществующей с соседями. Другое впечатление - это то, что армяно-американской повестки особо и нет, если Никол Пашинян не решит карабахскую проблему.

А разве не так? Армения действительно является дестабилизирующим фактором в регионе и не способна мирно сосуществовать с соседями. Так же и американо-армянская повестка и в самом деле пуста, и наполниться содержанием сможет только тогда, когда Армения прекратит оккупацию азербайджанских территорий. Не потому что Баку договорился об этом с Вашингтоном, а потому что изолированное и агрессивное государство просто не может быть хорошим партнером и быть кому-то интересным.

Говоря о причинах появления подобного послания, издание напоминает, что за прошедшие 9 месяцев в армяно-американских отношениях царил невыносимый вакуум, если не учитывать скандальный, курьезный визит Арарата Мирзояна в США и разбившиеся вдребезги усилия армянской дипломатии, которые были направлены на организацию встречи Пашинян-Трамп в рамках Генассамблеи ООН.

Очень обидно. Но от фактов никуда не деться. И самое ужасное, что незадолго до Трампа о карабахском урегулировании говорил и глава МИД России Сергей Лавров, так же намекнувший Еревану на необходимость скорейшего урегулирования.

И в том, и в другом случае, по мнению армянских аналитиков, звучит сарказм в адрес Еревана.

Высказался соответствующим образом и Брюссель. А прозвучавшие в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ после парижской встречи глав МИД Азербайджана и Армении формулировки окончательно выбили армянскую сторону из зоны комфорта, к которой страна-оккупант привыкла за годы оккупации. В частности, в заявлении говорится о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, а также важности возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона.

Американский политический аналитик Пол Стронски, комментируя "168.am" тезис о подготовке народов к миру, сказал, что это новое явление, и он не помнит заявлений с такими формулировками в течение последних лет переговорного процесса. И это дает основание отметить, что у сторон что-то изменилось, заметил он.

Примечательно, что на вопрос издания, укладывается ли эта формулировка в так называемые венские и петербургские договоренности, американский аналитик четко ответил "нет". По его мнению, в Душанбе эти соглашения не обсуждались, так как "по сути было принято решение, заменяющее эти договоренности, и оно работает, учитывая текущую ситуацию на линии соприкосновения и на границе".

По сути, ни одна из указанных формулировок не содержит загадки, все четко и ясно сказано. И в поздравительном послании Дональда Трампа Пашиняну тоже не стоит искать второго дна. Оно четко указывает на то, чего именно ждет от Еревана Вашингтон. И это, наверное, пугает наших соседей больше всего.

Зульфугар Ибрагимов