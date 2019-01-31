Государственные деятели со всего мира вновь соберутся в Баку
В Баку 14-16 марта при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви пройдет VII Глобальный Бакинский форум. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Ожидается участие в форуме 450 гостей из более 70 стран мира. Темой VII Глобального Бакинского форума станет "Новая внешняя политика".
Во время форума будут проведены панельные заседания на темы "Роль крупных сил в изменении глобальной политики", "Вызовы устойчивого развития", "Средневосточное сотрудничество во имя безопасности", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.
Ожидается участие в форуме известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей. В мероприятии примут участие и нынешние главы государств и правительств.
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