Расим Мусабеков: Потуги третьих сил нажиться на инциденте между азербайджанцами и чеченцами оказались безуспешными
Такого рода инциденты бывают и внутри наций, даже между селами, улицами. Но если не среагировать своевременно и не погасить, то они могут приобрести нежелательную окраску.
Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя ситуацию вокруг бытового инцидента между азербайджанцами и чеченцами в Москве, который определенные силы пытаются трактовать как межнациональный конфликт.
Азербайджанский депутат высоко оценил тот факт, что в данном случае оперативно откликнулись высокопоставленные представители как с азербайджанской, так и чеченской стороны.
"Старейшины обеих общин провели встречу в Москве и погасили конфликт. Принимая во внимание высокий уровень взаимоотношений между Президентом Ильхамом Алиевым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, историческое добрососедство и дружбу между чеченским и азербайджанским народами, иного и быть не может. Потуги третьих сил поспекулировать и нажиться на этом инциденте оказались безуспешными", - сказал Расим Мусабеков.
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