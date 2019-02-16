Расим Мусабеков: Потуги третьих сил нажиться на инциденте между азербайджанцами и чеченцами оказались безуспешными

Такого рода инциденты бывают и внутри наций, даже между селами, улицами. Но если не среагировать своевременно и не погасить, то они могут приобрести нежелательную окраску.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя ситуацию вокруг бытового инцидента между азербайджанцами и чеченцами в Москве, который определенные силы пытаются трактовать как межнациональный конфликт.

Азербайджанский депутат высоко оценил тот факт, что в данном случае оперативно откликнулись высокопоставленные представители как с азербайджанской, так и чеченской стороны.

"Старейшины обеих общин провели встречу в Москве и погасили конфликт. Принимая во внимание высокий уровень взаимоотношений между Президентом Ильхамом Алиевым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, историческое добрососедство и дружбу между чеченским и азербайджанским народами, иного и быть не может. Потуги третьих сил поспекулировать и нажиться на этом инциденте оказались безуспешными", - сказал Расим Мусабеков.

Зульфугар Ибрагимов