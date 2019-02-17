Армения пытается спровоцировать масштабный конфликт между азербайджанцами и чеченцами? – ФОТО - СОЦСЕТИ

Идущие в последнее время в соцсетях бурные обсуждения инцидента между азербайджанцами и чеченцами, произошедшего на днях в Москве, получили свое вполне ожидаемое продолжение.

Чеченский пользователь Facebook поделился в группе "Объединенный кавказский форум" статусом депутата парламента Армении, члена совета старейшин Еревана Армана Абовяна, в котором тот призывает воспользоваться бытовым инцидентом для разжигания азербайджано-чеченского противостояния.

Сам Абовян уже отрекся от своей записи, утверждая, что все это "азербайджанская провокация", что он ничего такого не писал и у него вообще полно других дел.

Что ж, может быть, и так, не будем ничего утверждать. Однако зная традиционные инструменты армянской пропаганды, запись вполне могла быть сделана самим депутатом в патриотическом позыве. Для своей, армянской аудитории. Кто же знал, что ее увидит чеченский пользователь (подчеркнем - чеченский, а не азербайджанский) и поделится ею с другими.

Но даже если бедняжку Арман-джана подставили, это мало что меняет. Инцидент в Москве, который - на заметку недругам - уже исчерпан, это прекрасная возможность для армянского агитпропа размяться и покачать мускулы. Нет никаких сомнений, что эта тема прорабатывается и обсуждается. А зашкаливающее количество грязи и оскорблений в обсуждениях инцидента в армянских соцсетях говорят само за себя.

И вообще, почему именно "азербайджанская провокация"? В сегодняшней Армении царит полная неразбериха, когда все против всех, идет подковерная грызня, и того же непонятного депутата Абовяна и представляемую им силу найдутся желающие подставить.

Армянская сторона немало сделала для того, чтобы столкнуть с азербайджанцами лезгин и талышей, вся "трагическая" история этих народов придумана в коридорах агитпропа соседней страны. Ничего не вышло, но и сегодня, в том числе на официальном уровне делаются попытки выставить Армению защитницей нацменьшинств в Азербайджане и даже звучат завуалированные обещания "субъектности" для них в обмен на помощь в развале нашей страны.

Теперь армянский агитпроп считает, что у него появился шанс использовать чеченский фактор. Пусть попробуют, но при этом не забывают, что такие провокации опасны и в любой момент могут обернуться против них самих.

Зульфугар Ибрагимов