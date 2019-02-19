Те отношения, сотрудничество и дружба, которые есть между нашими странами - Россией и Азербайджаном, между Чечней и Азербайджаном - традиционные исторические связи, которые доказаны многими событиями на протяжении последних лет. Это является свидетельством того, что нашу дружбу сложно разрушить.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы на встрече азербайджанских и чеченских аксакалов.

"К сожалению, есть третьи силы, которые прикладывают усилия к этому. Они пытаются, но мы будем противостоять этому и это противостояние держится на воле наших руководителей, на воле наших народов, на испытанной дружбе между чеченским и азербайджанским народами".

"Хотел бы поблагодарить всех, кто все эти дни принимал в этом участие и не дал этой провокации возможность развиться. Те, кто это делают и те, кто к этому подстрекают, должны быть наказаны", - заявил посол Азербайджана, комментируя инцидент, произошедший недавно между азербайджанцами и чеченцами в России.