Президент Черногории Мило Джуканович совершит визит в Азербайджан для участия в VII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 14-16 марта при организации Международного центра Низами Гянджеви, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Джуканович выступит с речью на форуме, проведет ряд встреч.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви тесно сотрудничает со всеми балканскими странами, в том числе с Черногорией. Экс-президент этой страны Филип Вуянович - член правления Центра, и участвовал в IV и V Глобальном Бакинском форуме.

Напомним, что в форуме ожидается участие 450 гостей из более чем 70 стран мира. Темой VII форума станет "Новая внешняя политика мира". В мероприятии, наряду с президентом Черногории, примут участие главы государств и правительств Афганистана, Боснии и Герцеговины, Албании и других стран.