Рабочий персонал сети автозаправочных станций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), действующих в Украине, проявили солидарность с азербайджанским народом в связи с Ходжалинским геноцидом, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с 27-ой годовщиной Ходжалинской трагедии на автозаправочных станциях SOCAR Energy Ukraina были приспущены флаги, почтена память жертв трагедии.

На автозаправочных станциях SOCAR в Украине был показан видеоролик, посвященный геноциду.

В видеоролике была предоставлена просветительская информация об ужасной трагедии XX века, которая произошла в городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, а также статистические данные, фотоматериалы по геноциду.

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа. Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.