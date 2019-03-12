Армянские СМИ, пока робко и без комментариев, начали подводить первые итоги состоявшейся в оккупированном Карабахе сходки, которая официально именовалась заседанием Совета безопасности Армении с участием премьера Никола Пашиняна и прочих высокопоставленных официальных лиц РА. За исключением президента Армена Саркисяна, которого проигнорировали и не пригласили.

Заметим, что не приглашение Саркисяна сегодня обсуждалось в СМИ едва ли не больше, чем сам факт проведения подобного заседания вне Армении.

Как и ожидалось, чрезвычайное внеочередное и первое в истории выездное заседание СНБ Армении было вызвано паникой, порожденной последним заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян помчался в Карабах за поддержкой, так как оказался в тупике. После того, как он который месяц заявлял, что не будет участвовать в переговорах вместо сепаратистов Карабаха, посредники недвусмысленно дали понять, что изменение формата недопустимо. И Пашинян оказался в очень сложном положении - после всего сказанного вернуться без позора в переговоры нельзя, но и не вернуться невозможно, потому что отказ от них будет означать окончательный срыв мирного процесса и войну. Заседание СНБ в Ханкенди - это ничто иное, как попытка получить "благословение" от сепаратистов и спасти лицо перед армянским обществом.

Как отмечается в распространенных армянскими СМИ сообщениях, стороны согласовали, дали оценку, констатировали, в общем, проявили полную солидарность. Опять говорилось о механизмах предупреждения инцидентов и укреплении доверия, каких-то венских и петербургских договоренностях, призванных укрепить статус-кво. На всякий случай, напомним, что договоренности эти так и остались односторонними, так как Азербайджан под ними не подписывался. Псевдодоговоренности, под которые попытались подвести Баку после апрельских боев 2016 года, предполагали укрепление результатов оккупации и ограничение Азербайджана в праве освободить свои земли военным путем.

Примечательно, что на заседании СНБ в Ханкенди Пашинян больше не говорил о том, что не может участвовать в переговорах по карабахскому урегулированию, не морочил головы сказками о встрече с Президентом Азербайджана без повестки и тому подобном. Наоборот, он заверил, что Армения "продолжит свое участие в мирном процессе" и даже предложил свое участие в подготовке азербайджанского общества к миру (!?).

Основной темой обсуждений с сепаратистами, как следует из новостей тех же армянских СМИ, были принципы и элементы урегулирования, озвученные в заявлении сопредседателей Минской группы. Как видно, заседание Совбеза не помогло Пашиняну и сепаратистам разобраться в том, что и почему было сказано сопредами. Точнее, сходка не помогла найти приемлемую для армян интерпретацию выкладок посредников, которая позволила бы успокоить армянское общество и убедило, что "Запад с нами".

"Это важно, поскольку то, как эти принципы интерпретирует Азербайджан, для нас просто неприемлемо", - признался Пашинян.

Теперь, похоже, он забыл о своем единственном и неповторимом условии возобновления переговоров - привлечении к ним в качестве третьей стороны марионеточного режима сепаратистов Карабаха. Он понял, что доигрался со своим упрямством, в результате чего получил красную карточку от посредников в виде озвученных ими впервые условий поэтапного урегулирования. Озвученные принципы совершенно четко и ясно изложены, и ожидание Пашиняном каких-то разъяснений - это просто жалкая попытка ухватиться за соломинку и обмануть если не толпу, то хотя бы самого себя.

Зульфугар Ибрагимов