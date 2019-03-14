Глобальный Бакинский форум превратился в очень эффективную платформу, которая будет развиваться из года в год.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend экс-президент Словении Данило Тюрк.

Экс-президент отметил, что данный форум создает прекрасные возможности участникам форума для обмена мнениями вокруг важных вопросов, волнующих весь мир.

"Данный форум является очередным шагом, который создал благоприятные условия для обсуждения вопросов внешней политики" - добавил Тюрк.

Экс-президент добавил, что Азербайджан делает прекрасную работу по установлению диалога между цивилизациями.

"Азербайджан является исламской страной, но с весьма прогрессивными подходами: Баку оказывает поддержку восстановлению христианских церквей, что способствует установлению доверия и диалога между народами", - добавил экс-президент.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей из 50 стран. Темой VII Глобального Бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира".

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.