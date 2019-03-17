Фарс с обещанием привлечь к переговорам по урегулированию карабахского конфликта сепаратистов подошел к своему логическому концу. Причем, его итоги подвели те же, кто еще месяц назад хлопал премьера Пашиняна по плечу, поддерживая его неразумное упрямство.

Сегодня, когда стало ясно, что Ереван в своем требовании не нашел поддержки в мире, все участники процесса с армянской стороны идут на попятную. Каждый по-своему.

Пашинян допускает грубейшую ошибку в карабахском вопросе, все больше запутывая придуманную им же формулу блефа. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Айк Мартиросян.

Как отметил политолог, "прелюдия совместного заседания Советов безопасности в Карабахе нелепо ухудшает и без того сложную ситуацию.

Роковой ошибкой политолог считает обсуждение Пашиняном Мадридских принципов вместо того, чтобы решительно отказаться от них.

Напомним, что озвученные в заявлении сопредседателей Минской группы принципы урегулирования вызвали шок в Ереване, особенно конкретное указание на недопустимость изменения формата. От Пашиняна ожидали резкой реакции, какого-то ответа посредникам. Он же вместо этого помчался в Ханкенди и провел там совершенно бессмысленное и неуместное заседание СНБ Армении, после которого неожиданно заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном.

Критиковавшие Пашиняна и прежде издания беспощадны. Как напоминает "7ор", по становлении премьером Пашинян заявлял, что не будет вести переговоров вместо Карабаха, так как не обладает соответствующим мандатом. Сейчас будет. Он также заявлял, что предыдущие переговаривались лишь на тему сдачи территорий. Теперь он принимает за основу переговоров этот самый документ по сдаче территорий.

Сейчас Пашинян будет переговариваться в рамках казанского процесса. А это означает, что он отступает от своих прежних заявлений. Выходит, что, согласно законам жанра, Пашинян должен заявить: Серж Саргсян был прав, а он сам - ошибся, констатирует издание.

Эта ситуация напоминает умело организованный цирк, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По мнению политолога, в конечном итоге сложившаяся ситуация могла бы вызвать фатальные последствия в виде серьезного обострения в зоне конфликта. Видимо, осознание этих рисков и бесперспективности и тщетности всех его усилий и заставило Пашиняна одуматься, считает наш собеседник.

"Но предварительно была устроена совершенно ненужная шарада в виде выездного заседания СНБ, которая была полностью нацелена для внутреннего пользования и показывала, что так называемые власти НК дают свою индульгенцию нынешним властям Армении на участие в переговорах от их имени.

Такой цирк, конечно, удручает, поскольку за четверть века переговорного процесса армянская сторона так и не поняла, что в эти ее тезисы уже никто не верит. Наоборот, они уже все больше раздражают, о чем свидетельствует и последнее заявление сопредседателей Минской группы.

Такое заигрывание с карабахской темой, использование ее для внутриполитических целей показывает, что нынешние власти Армении, по всей видимости, не понимают, какую рискованную тему выбрали для своих внутриполитических игр. Любое неосторожное слово, любой провокационный шаг армянской стороны может вызвать резкую реакцию с азербайджанской стороны. Это прекрасно осознают сопреды МГ, которые дали понять своим заявлением, что Армения занимается не тем, чем нужно", - сказал политолог.

Сегодня армянская сторона отыграла ситуацию назад, и на горизонте опять появилась тема встречи лидеров двух стран, которую лоббируют сопредседатели, отметил Велизаде. И Пашиняну, несмотря на все его попытки увильнуть от переговоров, придется начать к ним готовиться.

"Прежде он утверждал, что все встречи проводились вне рамок переговорного процесса. Но теперь он не сможет увиливать от ответственности. С какой позиции Пашинян выступит, та позиция и будет характеризовать поведение Армении. Мы же внимательно наблюдаем за премьер-министром Армении. Надеемся, что он не повторит ошибок своих предшественников, которые доигрались в конфликт до того, что после апрельских событий 2016 года так и не смогли оправиться и были вынуждены уйти с политической арены", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Но особенно нелепо выглядят сепаратисты Карабаха. Участники устроенного Пашиняном цирка под названием заседание СНБ сегодня тоже заговорили на другом языке. Это нелепое заседание было призвано спасти лицо не только Пашиняна, но и сепаратистского режима. И тому, и другому необходимо было создать условия для спасения подмоченной репутации в глазах армянской общественности.

Тут особо примечательно интервью представителя сепаратистского режима Бабаяна, который заявил журналистам: "...почему мы должны быть против. Как мы можем быть против, чтобы переговорный процесс продолжался и это продолжила бы Мать-Армения? А разве мы не доверяем матери-Армении?".

Помимо гомерического хохота, который вызывает высказывание Бабаяна, оно также не оставляет никаких сомнений в том, что в этот раз Ереван проиграл по-крупному.

Зульфугар Ибрагимов