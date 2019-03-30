Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - отличный шаг, чтобы вернуться к прямому диалогу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend в субботу сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле.

По ее мнению, также очень важно, чтобы Минская группа ОБСЕ сыграла свою роль и помогла найти справедливое решение по конфликту.

"Недавняя встреча продемонстрировала политическую волю для этого [решения конфликта]. Но, учитывая, что оккупация продолжается на протяжении десятилетий, нам нужны конкретные действия, а не только переговоры. По крайней мере, нужно первоначально добиться освобождения прилегающих районов вокруг Нагорного Карабаха", - сказала французский сенатор.

Гуле выразила надежду на то, что прямой разговор между лидерами двух стран даст определенный результат. Однако, по ее мнению, также важно наладить диалог между гражданскими обществами двух стран.

"Также есть потенциал для парламентской дипломатии. Без сомнения, стороны больше стремятся заключить мир, чем начать войну", - заключила она.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, Эндрю Шофер от США).

Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян, а также Анджей Каспршик - личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении в связи со встречей, оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для поиска мирного решения конфликта.

"Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере", - говорилось в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.