Баку и Грозный договорились об открытии представительства Чечни в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что по его поручению советник Главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов с рабочим визитом посетил Азербайджан. В ходе своего визита Делимханова принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Состоялась дружеская беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления экономических, культурных, спортивных, гуманитарных связей между Азербайджаном и регионом России - Чеченской Республикой. В ходе беседы достигнута договоренность об открытии в Баку представительства Чеченской Республики", - написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что отношения между Чечней и Азербайджаном имеют давние традиции, основу которым заложили Президент Азербайджана Гейдар Алиев и Первый Президент ЧР, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.