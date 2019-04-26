Известная своими анти-азербайджанскими, анти-турецкими и анти-мусульманскими выходками главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вновь отличилась, фактически оскорбив своими словами огромную мусульманскую общину России.

Как передает Day.Az, Симоньян назвала 4 причины, по которым России стоит давать "гражданство для всех русских". Одним из аргументов стала исламизация России. Свое мнение она опубликовала в Telegram.

По словам Симоньян, если ничего не менять, то к 2040 году Россия станет "совершенно другой страной".

"Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов", - предложила она.

Симоньян отметила, хотела бы сохранить своим детям родину в культурном ментальном и религиозном виде такой, какой она ее знает - "светской страной, где процветает множество конфессий и этносов". Это возможно благодаря тому, что православные русские позволяют поддерживать этот статус-кво, полагает она.

Удивительно другое - ни исламофобия Симоньян, ни ее провокации, к которым нормальные люди уже, можно сказать, привыкли. Удивительно, что Маргарита Симоньян упорно пытается быть более русской, чем сами русские. Они и ее муж - то ли режиссер, то ли политолог, то ли просто бездарь Тигран Кеосаян работают патриотами по вызову. Люди с армянскими фамилиями кричат "о нашей России", которую они якобы защищают - а на самом деле лишь портят имидж этой огромной страны своими провалами и неудачами. Разумеется, что этих "российских патриотов" интересы армянства интересуют намного больше, чем проблемы России. И все у большего числа россиян возникает резонный вопрос о том, почему все "пламенные радетели России" носят армянские фамилии.

А расизм и исламофобию - которые показали настоящее армянское лицо "россиянки" Маргариты Симоньян - ей не простят сами россияне. Которые вполне могут и сами разобраться со своим будущим, без всяких маргарит и тигранов.



А. Гасымлы