Это как раз тот случай, о котором говорят: постарел, а ума не набрался.

Эдуарду Лимонову, Эдичке, уже под 80-ть. Самое время начать думать о душе. Наверное, как раз о ней, грешной, и задумался Эдичка, решив посвятить себя наихристианнейшему подвигу в противостоянии с "наступающим" исламским миром.

Место приложения своих усилий он выбрал своеобразное - оккупированные территории Азербайджана. Планирующийся подвиг можно было бы совершить где-нибудь на просторах родной России, но там отношение к этой неадекватной личности вполне адекватное, поэтому этого псевдо-политика с чрезвычайно оригинальной политической биографией, в которой была даже запрещенная в России Национал-большевистская партия, там не жалуют. В этой биографии есть все. Не было в ней только христианских ценностей, и потому очень удивляет, что гомосексуалист, извращенец и, пардон, педофил (несколько лет сожительствовал со школьницей) Лимонов оказался в первых рядах битвы "островка христианства" в лице Карабаха против окружающего его исламского "мрака".

Российский с армянским уклоном "Регнум" поделился бесценными мыслями Эдуарда Вениаминовича на вопрос истинной веры. На днях к Лимонову обратился знакомый по поводу скандальной ситуации со строительством храма в Екатеринбурге, и это обращение всколыхнуло в Эдичке воспоминания об участии в открытии в Ханкенди армянской церкви.

Сделаем небольшое отступление и отметим, что сама Армения является мировым лидером по соотношению числа церквей и численности населения. Исторические памятники этой страны - это фактически одни церкви, в большинстве построенные уже после заселения этих территорий армянами. Церквей действительно очень много, и проспекты для туристов разукрашены почти что одними только их фотографиями. Все остальные исторические памятники к армянам никакого отношения не имели, а потому были уничтожены. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что застройка территорий церквями с точки зрения армянства является главным показателем принадлежности этих территорий армянам.

Азербайджанский Карабах до сих пор эта тенденция обходила. Элементарно не было средств, и сепаратисты обходились переделкой многочисленных албанских храмов в армянские. И вот, в начале апреля этого года в Ханкенди открылась новопостроенная церковь, и на торжество были приглашены все рекруты армянского агитпропа, в том числе господин Лимонов.

Надо видеть, с каким религиозным чувством описывает Эдичка это событие, произошедшее "на отвоеванной всего лишь четверть века назад армянской земле". Параллельно с описанием своих переживаний и "просветленных" карабахских прихожан, Лимонов проводит для читателей "Регнума" экскурс в историю армян, которым по определению обязан весь христианский мир. И особо цивилизация в долгу перед Карабахом.

"Карабах - это форпост христианства среди земель Ислама. Это фронтовое христианское государство. Там живые церкви нужны, чтоб богослужения, чтобы крещения и поминки, и свадьбы. Чтобы устоять в борьбе, порою кровавой. Это главное, что нужно знать о Нагорном Карабахе, что Карабах - крайняя христианская земля в том регионе. Там фронт нашей религии. Со всех сторон там Ислам. Иранский Ислам скорее дружелюбный, слава Богу, и недружелюбные страны Ислама - Азербайджан или там Турция. Вот там храм нужен как вода, как воздух. Вот я на освящение того храма был приглашен и полетел под проклятия соседнего мусульманского Азербайджана, где я уже давно персона, заслуживающая тюрьмы", - пишет Эдуард Лимонов.

Ну, Эдичка слишком много мнит о своей персоне. Полетел он, видишь ли, "под проклятия соседнего мусульманского Азербайджана"... Не отпишись он тут через месяц, точнее, не отчитайся перед армянскими спонсорами, никто бы о его участии в указанном мероприятии на оккупированных территориях и не знал. Не такого он полета птица, чтобы отслеживать каждый его шаг.

А то, что в Азербайджане к его персоне недружественное отношение, так сам Лимонов сделал для этого все возможное. Заделавшись фундаментальным христианином, испробовавший все смертные грехи Эдичка Лимонов взялся спасать мир от мусульман через передачу Карабаха армянам руками России. Как писал ранее Лимонов, "мы вообще скромная страна Россия. Нет чтобы крикнуть Азербайджану: "Пшли вон, вон отсюда, мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля!" И предлагал брать в друзья и в союзники карабахских сепаратистов, потому что "у нас же там никого кроме них нет"...

А вообще, интересно наблюдать процесс, как одиозные личности, скандалисты или натворившие в своих странах что-то непотребное лица вдруг заявляют о своих армянских корнях или превращаются в друзей армянства. Тут явно есть какая-то закономерность, заслуживающая внимания психиатров.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на фото "друга всея армянства" Эдуарда Лимонова.

Зульфугар Ибрагимов