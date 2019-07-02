Российский телеэфир, к сожалению, нередко создает условия для критики и оскорблений в адрес Азербайджана. Это можно сделать комфортно во многих политических ток-шоу, не рискуя нарваться на серьезный отпор. По той простой причине, что оппонентов у критиков Азербайджана на этих ток-шоу, как правило, не бывает.

Особой нелюбовью к нашей стране отличаются клоунады под управлением небезызвестного Владимира Соловьева. Этот одиозный телеведущий никогда не приглашает на свои шоу азербайджанских экспертов или хотя бы российских политологов, сочувствующих позиции Азербайджана по карабахскому и другим вопросам.

В нашей стране достаточно тех, кто способен вести дискуссию на самом высоком уровне, вступать в споры и выигрывать их, разбивать оппонента непоколебимой аргументацией и логикой. И насколько интереснее и честнее выглядели бы устраиваемые тем же Соловьевым шоу, если бы игра велась по правилам, а не представляла собой забивание голов в пустые ворота.

Почему же азербайджанцев не бывает на соловьевских шоу? Видимо, причина в том, что ведущий просто боится их присутствия. Азербайджанские эксперты, или же способные поддержать азербайджанскую позицию в России политологи (а их, между прочим, не мало) представляют угрозу и могут повести заранее расписанный сценарий по другому руслу. Если очередной "Вечер" Соловьева посвящен, например, надуманному "геноциду армян", или переговорам по Карабаху, он должен превратиться в армянский бенефис. Таков заказ, а кто платит, тот, как известно, заказывает тематику и расставляет статистов. Жесткий ответ клеветникам и фальсификаторам в этот сценарий не вписывается, и любое выходящее за рамки армянских интересов развитие дискуссии, может стать серьезной головной болью для господина Соловьева.

К сожалению, такая ситуация складывается не только на "Вечерах" Соловьева, но и в других политических шоу российского телепространства. Почему? Это уже другой вопрос. Основную роль тут играет армянский лоббинг и засилье армян на российском ТВ. Но присутствует, думается, и такой фактор, как "союзнические обязательства".

Россия и Армения уже много лет играют роли союзников. И играют их из рук вон плохо. Особенно бездарен в этом плане Ереван. Под натянутой улыбкой он пытается скрыть истинное отношение к "союзнику". Но поучается плохо. Взять хотя бы недавнее голосование в ПАСЕ, когда глава армянской делегации проголосовал против восстановления права голоса российской делегации. Сделал это Рубен Рубинян явно от души, не смог сдержаться, очень уж хотелось покрасоваться перед Европой, показать "независимость" новой армянской власти.

Правда, закончилось все так, как и обычно - оправданиями и унижением. Москва выслушала путаные объяснения Рубиняна и устами члена делегации России в ПАСЕ Леонида Калашникова заявила, что поверила. Конечно же, это не так. Это вовсе не первый демарш Армении против хозяев, и в Москве уже привыкли к ударам в спину от Еревана.

Привыкли, но вряд ли получают от этого удовольствие.

Что ж, будем ждать, когда некоторым на российском ТВ станет понятен творящийся сейчас абсурд, и на ток-шоу, касающихся нас, у оккупантов и их сторонников, наконец, появятся настоящие оппоненты.

Зульфугар Ибрагимов