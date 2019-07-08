Сам факт встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне позитивен.

Об этом Trend сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, передает Day.Az.

"Сам факт встречи в Вашингтоне уже говорит о том, что США, в качестве сопредседателя, заново продемонстрировали свою заинтересованность. Наверное, это самое важное, и сам факт встречи в Вашингтоне позитивен. Потому что, все страны-сопредседатели видят необходимость решения конфликта в ближайшее время. Все понимают, что статус-кво неприемлем. И все хотят видеть решение конфликта мирным путем. Это самый большой результат встречи в Вашингтоне", - сказал дипломат.