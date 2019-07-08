https://news.day.az/politics/1135989.html Посол о значении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Посол о значении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Сам факт встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне позитивен.
Об этом Trend сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, передает Day.Az.
"Сам факт встречи в Вашингтоне уже говорит о том, что США, в качестве сопредседателя, заново продемонстрировали свою заинтересованность. Наверное, это самое важное, и сам факт встречи в Вашингтоне позитивен. Потому что, все страны-сопредседатели видят необходимость решения конфликта в ближайшее время. Все понимают, что статус-кво неприемлем. И все хотят видеть решение конфликта мирным путем. Это самый большой результат встречи в Вашингтоне", - сказал дипломат.
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