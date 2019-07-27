Каждый посол представляет не только государство и народ, но и историю, ценности и чаяния граждан нашей страны. Посол, как бы не тривиально это звучало, также является чрезвычайным и полномочным защитником не только интересов государства, но и правды, справедливости вкупе с принципами международного права.

Дипломатия хоть и считается искусством выдачи желаемого за действительное, но казуистика и игра слов не всегда эффективны, а иногда и вредны. Ибо в иных случаях дипломату приходится идти на баррикады, требуя от властей страны пребывания соблюдения элементарных правил, духа и буквы закона. А в редчайших случаях - применения строгих правил политики и соблюдения принципов взаимного сотрудничества.

Таковы будни настоящего посла, дипломата и патриота своей отчизны.

Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова ныне широко известна в Софии не только как дипломат высокого профессионального уровня и тонкий политик, но и слывет как неприступный бастион против происков представителей армянского дашначества.

Эта многоглавая гидра всемирного армянства опутала многие страны, в том числе, и Болгарию, где дашнаки и пропагандисты армянского шовинизма чувствовали себя вольготно.

До недавних пор. Ныне армяне очень недовольны, впали в беспокойство и суету, ведь их планы насчет привлечения болгар в нестройные ряды "защитников идей армянства и интересов многострадальной Армении" терпят неудачу. Точнее, последние потуги дашнаков закончились настоящим провалом.

Дело дошло до того, что СМИ Армении и сайты организаций армянской диаспоры в Европе, особенно в странах Балканского полуострова, слились в один хор, где раздаются одни стенания насчет "коварного предательства Болгарии и болгар".

Что же случилось, что даже третьестепенная армянская газета "Ереван" в желании не отставать от всеармянского воя, разразилась огромной редакционной статьей, где каждый абзац дышит ненавистью к Наргиз Гурбановой, где она выдается за "жупел антиармянской пропаганды" и "главное препятствие планов насчет Болгарии"?

Как и все сложное, весьма простая событийная канва.

Действующий в Болгарии Всеармянский благотворительный союз "Парекордзаган" решил провести выставку армянских художников "Армения и Болгария - цвета и формы", где по замыслу устроителей сего "пира армянского духа и красоты" (так было написано в рекламном буклете), выставлялись бы произведения как художников из Армении, так и маляров из оккупированного армянами Нагорно- Карабахского региона Азербайджана.

Подготовка к выставке велась филиалами "Парекордзаган" в Софии и Варне, так как по мнению устроителей, именно в этих болгарских городах якобы наиболее силен "армянский дух".

Министерство культуры Болгарии поддалось искушению "мультикультуральной толерантности" и решило: а собственно, почему бы и нет - армянские художники, понимаете ли, высокое искусство, пример дружбы народов, открытости болгар и т. д. в том же духе.

Работы армянских художников были показаны. Но не на выставке, нет - они вынуждены были довольствоваться всего лишь форматом экспозиций.

Точнее, картины сперва были продемонстрированы в софийском Национальном дворце культуры, а потом были отправлены в морскую столицу Болгарии - в Варну.

Тот есть, вопреки первоначальному замыслу организаторов, большая, цельная и самое главное, гастролирующая выставка не только не удалась, но и была разбита на две части, низведена до уровня банального экспонирования мазни художников Армении и их подельников из оккупированного Нагорного Карабаха.

Естественно, что армяне негодуют и изливают свою желчь не только в вербальной и визуальной форме, но и в пространных газетных статьях.

Например, газета "Ереван" пишет: "Так что же послужило причиной такого негодования госпожи посла Азербайджана в Болгарии? Или она думает и уверена, что Болгария обязана в области культуры и искусства налаживать связи только с Азербайджаном, не видя и не слыша представителей Армении?! Она в своей смелости утверждает, что Болгария является стратегическим партнером Азербайджана, и посему, работы армянских художников не могут и не должны выставляться в болгарских галереях искусств".

Статья написана на одном дыхании ненависти к Азербайджану, к нашему послу в Болгарии Наргиз Гурбановой, и изобилует укорами в адрес болгар.

Теперь, по существу. Болгария действительно является стратегическим партнером Азербайджана по многим вопросам как в области международной политики, так и в транспортировке энергоносителей на европейские рынки.

Несомненно, в Болгарии живут тысячи армян и тамошняя армянская диаспора очень сильна. Но вопреки самоуверенным эскападам армян, не до такой степени, чтобы повлиять на внешнюю и внутреннюю политику страны.

Армяне Болгарии и их соплеменники в Армении не желают понимать, что страницы в истории двух стран - Азербайджана и Болгарии - написаны духом дружбы, взаимного уважения интересов друг друга и плодотворного сотрудничества во многих областях.

Картины армянских художников, вроде, сами по себе являются всего лишь предметами искусства, не более. Фактически же "Парекордзаган", прикрываясь вроде благими намерениями - как же, живопись, искусство, прикосновение к прекрасному, пропаганда высоких чувств и т.д. - пыталась пропагандировать "армянскую идею", идефикс "Великой Армении" и самое главное, выдать желаемое за действительное, то есть, представить Нагорный Карабах и другие находящиеся под армянской оккупацией территории Азербайджана за "независимое государство".

Армяне пытались войти в роль многострадальной страны, стремящейся к миру и заинтересованной в добрососедских отношениях со всеми государствами Южного Кавказа - в особенности, с нами, с Азербайджаном.

Идея выставки была откровенной провокацией против Азербайджана. Например, только по одной из многочисленных причин: среди художников, чьи работы были отобраны для оной выставки, было немало тех, кто незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, занимался откровенной и оголтелой пропагандой армянского терроризма и сепаратной хунты Нагорного Карабаха.

Они, граждане Армении, всегда и всюду, причем всячески поддерживали сепаратистов в Ханкенди, выдавая их чуть ли не за борцов за свободу и независимость. Их, террористов, руки коих обагрены кровью невинных и безоружных азербайджанцев.

Выражения "сепаратисты" и "оккупированные территории" не являются субъектами пропаганды или же дипломатического эвфемизма. Нет и нет - вещи, а также нелюдей надо называть своими именами.

Что и сделала посол Наргиз Гурбанова, доведя до сведения официальной Софии недопустимость откровенной пропаганды армянского терроризма и поддержки сепаратистов Нагорного Карабаха. Она хоть и сдержанно, в весьма дипломатических выражениях, но жестко напомнила Софии о том, что среди авторов произведений, отобранных для выставки, присутствуют имена трех человек, ненавидящих Азербайджан. И имена этих людей еще раз доказывают весьма дурно пахнущие намерения Армении - страны-агрессора, оккупировавшей 20 процентов территории Азербайджана.

То есть, намерения устроителей выставки - не столько "представление искусства живописи Армении", сколько откровенно политический подтекст и являются пропагандой незаконного сепаратистского режима Нагорного Карабаха.

Власти Болгарии поняли, приняли к сведению и решили действовать.

Армяне в унынии.

"Азербайджанский дипломат выиграла по всем очкам и доказала, что она одна имеет гораздо больше влияния на власти Болгарии, чем все мы - местная армянская диаспора. Удивительно, неужели у нас в Болгарии нет такой силы, чтобы остановить подобную деятельность", - пишут армяне Болгарии.

В Софии армяне проиграли, ведь им невдомек, что сила искусства не в пропаганде, а в красоте и чистоте. Терроризм и сепаратизм же уничтожают красоту.

Чиновники в Софии поняли. Благодаря послу Азербайджана.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az