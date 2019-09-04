Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в Facebook обратился к читателям со статьей под заголовком "Попытка переложить на других горькие результаты бездарной деятельности...", передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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