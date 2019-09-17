В рамках официального визита в Ватикан министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с секретарем по связям с иностранными государствами (министром иностранных дел) Святого Престола Полом Ричардом Галагером.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Ватиканом.

Встречная сторона, ссылаясь на осуществленные при поддержке Фонда Гейдара Алиева важные проекты, высоко оценила работы по восстановлению ряда исторических памятников в Ватикане. В свою очередь, Эльмар Мамедъяров заявив, что Азербайджан исторически является местом проживания различных культур и конфессий в условиях мира, отметил, что его страна на основе национальных традиций толерантности пропагандирует совместное проживание в условиях мира, взаимное уважение и идеи мультикультурализма

Мамедъяров проинформировал собеседника о процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, правой и справедливой позиции Азербайджана, а также о политике Армении по разорению и уничтожению на оккупированных территориях Азербайджана материально-культурного и религиозного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.