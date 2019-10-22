Всем известно, кто стоит за теми, кто организовал незаконную акцию 19 октября, какова их цель. Они хотели переступить закон. Пытались привлечь туда людей, склонных к социальному недовольству. Одним словом, старались провести акцию с участием людей, готовых выполнить заказы определенных сил, служащих Армении, армянству, финансируемых армянами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала вице-спикер Бахар Мурадова, комментируя попытку незаконной акции 19 октября.

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