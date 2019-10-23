Азербайджан готовится принять событие, сравнимое по масштабам разве что с избранием страны в Совет безопасности ООН в 2011 году. На днях в нашей стране пройдет саммит Движения неприсоединения, с которого начнется период председательства Азербайджана в этой влиятельной международной организации.

Движение неприсоединения - вторая по размерам международная организация после ООН - в странах-членах Движения проживает около 55% населения планеты. Эти страны владеют более 75% мировых нефтяных, и более половины газовых запасов, а также гигантскими человеческими и природными ресурсами.

Внешняя политика, проводимая Азербайджаном, полностью соответствует принципам Движения неприсоединения.

Всего восемь лет назад наша страна стала полноправным членом Движения. И вот уже Баку будет принимать важнейшее мероприятие этой организации. Важно отметить, что в этом же месяце в столице Азербайджана прошел еще один саммит - в Баку собрались главы тюркоязычных государств. Проведение в нашей стране мероприятий такого высокого уровня - это еще одно доказательство растущего международного авторитета Азербайджана, показатель высокой эффективности проводимой Президентом Ильхамом Алиевым многовекторной внешней политики.

Вхождение нашей страны в состав организации показывает два очень важных момента: во-первых, наша страна этим показывает, что не имеет каких-то агрессивных планов или политических намерений вмешиваться в чужие дела. Ну а во-вторых, Азербайджан не позволит и другим странам влиять на свою политику.

Азербайджан играет координационную, связующую роль между странами-членами Движения. Предпосылкой для этого стали уникальные преимущества нашей страны - ее геополитическое положение, устоявшиеся прочные партнерские отношения со множеством государств мира и многие другие факторы.

Проведение такого форума в Баку принесет большую внешнеполитическую выгоду. В частности, это позволит Азербайджану укрепить связи со странами, в которых еще нет наших дипломатических представительств. Саммит Движения неприсоединения - отличная платформа для развития таких контактов. Это особенно важно, учитывая то, что в ООН и других влиятельных международных организациях многие вопросы решаются путем голосования участников этих организаций. Широкая международная поддержка - очень важный аспект для Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Разумеется, нельзя забывать и о противодействии армянскому лобби, которое проявляет большую активность в попытках пропагандировать сепаратистский режим в странах Латинской Америки и Тихоокеанского региона. Стоит вспомнить и то, что при избрании Азербайджана в состав Совета Безопасности ООН важный вклад в 155 голосов за нашу страну был сделан государствами-членами Движения неприсоединения.

Наша страна, принимая встречи на самом высоком уровне и в самых разных форматах, фактически превратилась не только в авторитетную платформу международного диалога, но и своего рода дипломатический хаб глобального масштаба.

На саммите в Баку Азербайджан примет на себя председательство в Движении неприсоединения. Это даст нашей стране еще больше возможностей и потенциальных выгод. Наша страна входит в состав и Организации исламского сотрудничества, и в Совет Европы. При этом Азербайджан будет председательствовать во второй крупнейшей мировой организации в мире, получит возможность укреплять международное сотрудничество и двусторонние контакты с десятками стран, входящих во влиятельные региональные и глобальные интеграционные образования: ЕС, Африканский союз, АСЕАН и многие другие.

Азербайджан наладил тесные связи с мировыми центрами силы, влиятельными международными организациями, ведущими политическими, экономическими и гуманитарными кругами, завоевав доверие и уважение многочисленных партнеров. Грядущий саммит Движения неприсоединения только укрепит высокий международный статус нашей страны и откроет новые перспективы для азербайджанской внешней политики.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az