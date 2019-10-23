https://news.day.az/politics/1168641.html Президент Ильхам Алиев: За 9 месяцев этого года было зарегистрировано более 100 000 трудовых договоров
Президент Ильхам Алиев: За 9 месяцев этого года было зарегистрировано более 100 000 трудовых договоров
За 9 месяцев этого года было зарегистрировано более 100 000 трудовых договоров.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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