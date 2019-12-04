Армянская неблагодарность - грабли, на которые Россия наступает уже две сотни лет. Наступает, но никак не сделает из этого должных выводов.

Накануне юный отпрыск руководителя партии "Цегакрон" Шанта Арутюняна Шаген облил красной краской памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Сам Шаген заявил в соцсетях, что приурочил этот свой "акт мести" к дню советизации Армении (2 декабря), а также визиту в Азербайджан главы МИД России Сергея Лаврова. Среди причин, по которым молодой экстремист разгневался на Грибоедова, также снос в Армавире памятной доски Гарегину Нжде, нацистскому пособнику, учение которого проповедует Арутюнян-старший. Напомним, что "гению" Нжде принадлежит теория расовой исключительности армян под названием "Цегакрон".

Примечательно, что еще неделю назад Шаген служил помощником депутата от пашиняновской фракции "Мой шаг", но неожиданно был то ли уволен, то ли ушел сам.

Сообщается, что Арутюняна уже вызвали в полицию. Не наказать вандала в свете попыток Никола Пашиняна выглядеть для Москвы белым и пушистым, конечно же, невозможно. Он будет наказан, точнее, будет создана видимость наказания. Но это не будет означать отсутствие проблем. Своей выходкой юный экстремист показал, что антироссийские настроения в Армении живы и всегда готовы к услугам властей, когда те недовольны российскими союзниками.

Несмотря на реверансы перед Москвой, Ереван сегодня очень недоволен и раздражен. История с увековечением памяти нациста Нжде на территории Российской Федерации изрядно потрепала нервы армянским властям. На самом высоком уровне была высказана поддержка нацистскому пособнику и его "героической" памяти. Но аргументы не подействовали, и доска была снесена. Напрямую высказать свое "фи" Пашинян не может. Не может этого сделать и глава МИД. На днях на пресс-конференции Зограб Мнацаканян был вынужден отвечать на вопрос журналистов по этому поводу и назвал принятые властями Армавира меры "странной историей". Это все, что он мог себе позволить. В его ответе прозвучал также очень неуместный тезис о "правах религиозных меньшинств", что говорит о том, что Ереван намерен перевести тему запрета героизации нацизма в России в разряд банального наезда на армянскую церковь. Что общего между ситуацией вокруг мемориала нацисту и правами армянских верующих? Для того, чтобы найти связь, нужно обладать извращенным и изощренным политическим сознанием, свойственным для наших соседей.

Есть у ситуации вокруг акта вандализма в Ереване и исторический аспект. Очень важный и показательный, потому что в очередной раз демонстрирует неспособность армянства к такому естественному чувству, как благодарность.

Мы уже неоднократно становились свидетелями того, как растет волна антироссийских настроений в Армении и в армянской зарубежной диаспоре в целом, сказал в беседе с нами азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

Историк обратил внимание на тот факт, что волна армянского национализма и ненависти ко всему российскому серьезно пустила корни на юге России. Краснодар, Ставрополь, Ростов, Армавир, Таганрог - это те самые регионы, куда армян заселяли в 18-19 веках. И не секрет, что армяне претендуют сейчас на эти территории и даже не скрывают, что включают юг Росси в пределы "древней Армении".

По мнению Гусейнова, реакция армянских националистов на справедливый демонтаж памятной доски в честь армянского пособника нацистов Гарегина Нжде на территории армянской церкви в Армавире была предсказуема.

"Казалось бы, тут все ясно: Армавир - это Россия, и территория местной армянской церкви не является территорией иностранного государства. Националисты путают статус посольства со статусом церкви. Хотя если учесть, что для армянства церковь - выше законов и даже выше бога, то не удивительно, что пошла такая реакция. А тут еще Лавров едет в Баку... В итоге националист Шаген Арутюнян облил краской и осквернил памятник Грибоедову в Ереване. Тому самому Грибоедову, который сделал все для переселения армян на Кавказ после заключения Туркменчайского мирного договора. Того самого Грибоедова, который погиб из-за армянского евнуха, спровоцировавшего беспорядки в Тегеране, когда было разгромлено российское посольство и убит сам дипломат", - сказал историк.

Александр Грибоедов, подчеркнул он, делал все для того, чтобы армяне появились на Кавказе. И вот она, армянская благодарность, которая не заставила себя долго ждать. Осквернению подвергся памятник именно тому представителю русской интеллигенции, который сделал больше всего для армян.

Несомненно, это заранее спланированная акция, это не каприз мальчика Шагена. Цель была выбрана как можно более болезненная. Те, кто это планировали, прекрасно понимали, что спровоцируют новый виток противостояния. Целью было внести еще больший раскол в отношения Армении и России. Этот мальчишка был помощником депутата от правящей партии и только недавно был уволен с должности (возможно, для того, чтобы иметь возможность теперь откреститься от его связей с властями). Совершенно очевидно, что армянские власти используют снос мемориальной доски Нжде в Армавире как повод еще больше напрячь ситуацию. По всей видимости, такова установка их спонсоров с Запада - максимально использовать любые проблемы для обострения армяно-российских отношений, считает Ризван Гусейнов.

В качестве исторической справки директор Центра истории Кавказа привел некоторые любопытные данные.

Принято считать, что Грибоедов изначально был покровителем армян. Однако задолго до того, как он стал сторонником массового переселения армян в наш регион, он придерживался об армянстве нелицеприятного мнения. В дипломатической переписке он писал: "что за подлое отродье эти армяне. Никто из них и знать меня не хотел, а при этом всегда на ухо шепчут, что мы их будущие покровители... Они нас продают тем же персам, которые готовы их распинать и варить под любым соусом"...

Но после подписания Туркменчайского договора в феврале 1828 года все изменилось. Почему?

Работая в Тегеране, Грибоедов был полностью окружен армянами, занимавшими хорошие посты в посольстве. Постоянное общение с армянами, так сказать, единоверцами, по-видимому, сказалось на подходах российского дипломата, который превратился в горячего сторонника массового переселения армян из Персии в пределы захваченных русской армией азербайджанских Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств. Известно, что именно Грибоедов добился включения в Туркменчайский договор специальной 15-ой статьи, которая стала юридической базой для массового переселения армян из Персии на территории вновь захваченных азербайджанских ханств.

Знаменитая "армянская благодарность" не заставила себя долго ждать. В 1829 году армянское окружение Грибоедова мастерски разыграло сценарий с двумя армянками-наложницами из гарема персидского шаха, что стоило жизни русскому посланнику и практически всем сотрудникам российского посольства в Тегеране...

А сегодня в Ереване памятник человеку, благодаря которому армяне получили возможность удобно устроиться на чужой земле, вытеснив оттуда коренное население и затерев все его следы, облили красной краской, символизирующей кровь.

Впрочем, в книжках по истории, по которым Шаген Арутюнян учился в школе, скорее всего, обо всем этом не было написано.

Зульфугар Ибрагимов