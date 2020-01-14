Во вторник с самого утра армянские СМИ и соцсети с удовольствием смакуют новость, источник которой находится неизвестно где, потому что все пересказывают ее со ссылкой на кого-то. Согласно этой новости, всемирно известный азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, супруг звезды оперы Анны Нетребко, якобы отказался выступать на церемонии открытия ежегодного Дрезденского Оперного бала (SemperOperaball) из-за того, что в программе значилось имя некоей Рузан Манташьян. Всевозможные певички и деятели армянского агитпропа уже пишут протесты Дрезденскому театру, требуя объяснений.

Ресурс Forumopera.com пошел еще дальше, сообщив, что организаторы Дрезденского бала "выбрали" Манташьян, а Эйвазова, дескать, "попросили" за такое его поведение.

Пока в армянских и проармянских СМИ ширится истерика и распространяются более безумные подробности надуманного скандала, организаторы SemperOperaball выступили с заявлением, решительно отвергнув обвинение в том, что причиной, по которой певица Рузан Манташьян не выступит на 15-м SemperOperaball 7 февраля 2020 года, является ее национальность.

Художественный руководитель SemperOperaball Ханс-Йоахим Фрей решительно осудил обвинения, объявив их инсинуацией и клеветой. По его словам, Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении, говорится в заявлении.

Предполагается, что имели место некоторые недопонимания в коммуникации с агентством г-жи Манташьян. "Привлекательность SemperOperaball заключается именно в том, что на протяжении многих лет в программе бала участвует наиболее широкий спектр артистов из самых разных стран, включая Армению", - сказал Ханс-Йоахим Фрей, добавив, что "бал известен своим космополитизмом. Все заявления другого рода не соответствуют действительности. Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением, особенно как космополитичный артист и честный человек".

"Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше. НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИИ!", - написал сам Юсиф Эйвазов в своем Instagram.

Комментарии к этой публикации азербайджанского певца говорят сами за себя.

Таким образом, налицо очередная армянская провокация, цель которой совершенно ясна и конкретна - попытаться навязать аудитории вопрос "ксенофобии" в Азербайджане и "армяноненавистничества" среди азербайджанцев.

Однако организаторы провокации, как всегда, не просчитали всех нюансов и опозорились. Но зато некая Рузан Манташьян получила вожделенную славу. Теперь пару дней ее имя будет упоминаться в таблоидах рядом с именами таких знаменитостей, как Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Вот она, минута славы. Причем, в прямом смысле слова.

Зульфугар Ибрагимов