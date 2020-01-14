На одном из оперных фестивалей, проходивших в прошлом году в России, произошел курьезный случай. Певец из Армении по фамилии Бадалян, направляя документы организаторам, указал в своем резюме рост 1.74. Поясним, что подобные фестивали - это сборная команда, где участники тасуются, формируются в пары, выводятся в солисты и постановки по усмотрению организаторов. А среди участников бывает немало и неизвестных исполнителей, которых никто в глаза не видел, но чьи голоса организаторам понравились. Певец Бадалян был как раз из этого числа.

Так вот, по прибытии Бадаляна на место оказалось, что на самом деле он очень невысокого роста, гораздо ниже указанных 1.74. Это, конечно, не проблема, если исполнитель поет соло, но если он вводится в спектакль, возникают сложности. Дело в том, что, исходя из указанного Бадаляном роста, армянского певца ввели в "Чио-чио Сан" и "Травиату" с партнершей, которая оказалась на голову выше него. Бог с ними, с костюмами, которые пришлось бы усаживать, но как быть с главным героем, которому придется встать на цыпочки, чтобы дотянуться до партнерши?

В результате Бадаляна пришлось заменить, а с ним попрощаться. Виноват в такой неловкой ситуации был он сам, потому что сфальсифицировал свои личные данные. Но будучи армянином, певец устроил истерику, обвинив устроителей фестиваля в нарушениях и национализме. Весь армянский сегмент соцсетей встал на его защиту...

К чему мы об этом вспомнили? К тому, что даже в таком высоком искусстве, как классическая опера, наши соседи находят место своим низменным наклонностям. И это очень хорошо проявило себя в провокации, устроенной армянским агитпропом против азербайджанского певца Юсифа Эйвазова.

В европейских кругах оперных исполнителей сегодня формируется настоящая армянская мафия. Число исполнителей-армян растет не по дням, а по часам, они теснят других певцов, выцарапывают главные партии и расчищают себе свое армянское "место под солнцем". Само собой разумеется, как и в любой другой сфере, продвигаясь на европейской оперной сцене, армяне не желают видеть рядом азербайджанские фамилии. Поэтому нетрудно представить чувства, которые переживают наши соседи, видя, как продвигается азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов. Помешать этому продвижению непросто. Во-первых, Эйвазов талантлив и высоко оценивается профессионалами, во-вторых, его имя фигурирует рядом с именем супруги - всемирно известной сопрано Анны Нетребко, непререкаемый авторитет которой армянству вообще не по зубам. То есть напакостить не получается, а очень хочется.

Чтобы дискредитировать Эйвазова, а заодно и азербайджанский народ, была придумана легенда об отказе азербайджанца петь с некой Рузан Манташьян на ежегодном Дрезденском оперном балу 7 февраля. Армянская дезинформация уже опровергнута, но скандал расползается как раковая опухоль, и не факт, что все познакомились с опровержением и узнали что к чему. Сами армянские СМИ ничего опровергать не собираются. Зачем? Не для того скандал был затеян.

Не желающих видеть азербайджанца на европейской оперной сцене армян не смущает отсутствие логики. Они стараются не упоминать о том, что Эйвазов уже не раз выступал в паре с армянскими исполнителями и никогда от такого сотрудничества не отказывался.

Армяне не могут представить, что можно не смешивать политику и творчество, так как сами на это не способны. К сожалению, факты говорят о том, что творчество любого представителя Армении, занимающего какие-то позиции за пределами страны, сразу встает на службу "армянскому вопросу". В инструмент армянской пропаганды превращаются оперные и балетные сцены, творческие мастерские. Ненависть армян к азербайджанцам не пощадила даже Дрезденский оперный бал, являющийся настоящим праздником оперы, который всегда с нетерпением ожидают меломаны. Бал оказался в центре скандала, и его художественному руководителю Хансу-Йоахиму Фрею пришлось выступать с опровержением клеветы. Выяснилось, что никакого контракта с Рузан Манташьян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года оперный театр никогда не заключал.

Проще говоря, никто не ставил Юсифа Эйвазова в рамках предстоящего оперного бала в дуэт с некой Манташьян, чтобы он имел возможность от нее отказаться.

Конечно, истерика в конце концов уляжется, Дрезденский бал пройдет и забудется, но проблема в том, что провокации будут продолжаться. Слишком много ненависти в армянских националистах, чтобы спокойно воспринимать азербайджанские фамилии, особенно когда они звучат с лучших оперных сцен мира.

Зульфугар Ибрагимов