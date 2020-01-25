В ходе участия Президента Ильхама Алиева в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был подписан протокол об открытии в Азербайджане аффилированного регионального центра ВЭФ. Как было отмечено на встрече Президента Ильхама Алиева и главы Всемирного экономического форума Бёрге Бренде, такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обусловивших четвертую промышленную революцию.

Комментируя это событие Day.Az, политический обозреватель Тофик Аббасов обратил особое внимание на тот факт, что такая авторитетная и влиятельная структура, как ВЭФ, открывает свой региональный центр именно в Азербайджане.

"Это - серьезное достижение нашей страны, еще один успех внешней политики Президента Ильхама Алиева и очень важный показатель лидирующей роли Азербайджана в регионе как государства, способного формировать более эффективную и работающую геоэкономическую стратегию и конъюнктуру", - отметил Аббасов.

По словам эксперта, сегодня в мире неспокойно, помимо всего прочего идут торговые войны между США и Европой, США и Китаем.

"Могут появиться и другие форматы этого противостояния, так как идет усиленное "перетягивание каната". В этих условиях в наиболее выгодном свете смотрятся экономически устоявшиеся страны - такие, как Азербайджан. Думаю, Давосский форум держит в поле зрения все эти процессы, и с течением времени формируются новые центры силы", - добавил Аббасов.

Эксперт отметил, что один из таких центров, в первую очередь в экономическом смысле, формируется в Азербайджане.

"На мой взгляд, в Кавказском регионе, в зоне Каспия, где сформировалась зона экономической активности, можно говорить о рождении нового геоэкономического полюса. И Азербайджан своими действиями и реализуемыми программами находится в тренде и осуществляет инновационную программу развития. Азербайджан уже является членом космического клуба, что могут позволить себе только страны, имеющие надежный экономический тыл, располагающие не только мощной ресурсной базой, но и интеллектуальным потенциалом", - подчеркнул Тофик Аббасов.

Азербайджанский политолог также напомнил о еще одной причине, по которой выбор Всемирного экономического форума остановился именно на нашей стране.

"Региональный центр ВЭФ открывается в Азербайджане потому, что здесь содержание и цели реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, дополняют друг друга. Демонстрируемые страной экономические показатели дают все основания для позитивных выводов о планах и тех высотах, которые определены в Азербайджане на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - подчеркнул Тофик Аббасов.