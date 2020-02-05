Иск бывшего главы СНБ Артура Ванецяна против газеты "Айкакан жаманак", принадлежащей жене премьер-министра Армении Анне Акопян, будет направлен в суд в ближайшие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала журналистам адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

23 января адвокаты бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна направили в провластную газету "Айкакан жаманак" требование о публикации опровержения статьи от 12 января с.г. под заголовком "Честь имею или не имею чести? Мишик, Артур, Арик", в которой, по словам защитников, "содержатся клевета, ложная и абсурдная информация".

4 февраля адвокаты Ванецяна получили сообщение, в котором директор газеты заявил, что в требовании не указывается, какие именно выражения являются клеветой и нарушают его права.

Лусине Саакян на странице в Facebook отметила, что дополнительное комментирование этого сообщения является бессмысленной тратой времени, и они готовят гражданский иск в суд.

Когда он может быть рассмотрен, учитывая загруженность судов, Саакян прогнозировать не стала.

Адвокаты Ванецяна, в первую очередь, потребуют опровержений. Будут ли другие требования к газете, пока непонятно, вопрос еще обсудят.

12 января, провластная газета "Айкакан жаманак" (главред издания - супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян) опубликовала статью с заголовком "Честь имею или не имею чести? Мишик, Артур, Арик", где говорится, что экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян якобы организовывал и продолжает вести в прессе кампанию против семьи главы правительства. Издание отмечало, что, по всей видимости, началось это в период, когда Ванецян был директором СНБ. Более того, по версии "Айкакан жаманак", Ванецян с помощью известного криминального авторитета Арама Варданяна ("Встречи апер"), "завербовал" главреда одного из армянских изданий, "специализирующихся" на распространении клеветы и ложных сообщений об Анне Акопян и Мариам Пашинян.

По версии газеты, сейчас, когда Ванецян уже не директор СНБ, ему в организации кампании против семьи премьера активно помогают зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Микаел Минасян, и бывший руководитель Аппарата парламента Ара Сагателян. С помощью армии "фейков" они якобы пытаются дискредитировать премьера, ставя в долгосрочном плане задачу по смене власти.

"П.С. Текст, опубликованный Ванецяном в день его увольнения, по всей вероятности, был написан Ара Сагателяном. Мишика имею!" - заканчивается материал газеты "АЖ".