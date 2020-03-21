Президент Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане

21 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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