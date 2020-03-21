https://news.day.az/politics/1214771.html Президент Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане
21 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
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