Айдын Мирзазаде: Крайне важно, чтобы все по возможности оставались дома, поменьше контактировали с людьми

Я призываю каждого осознать свою социальную ответственность и оставаться дома.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

Он отметил, что сегодня человечество столкнулось с невиданным ранее бедствием - коронавирус может настигнуть каждого из нас.

"Это невидимый враг. Он может настигнуть нас в любой момент. Ужасающая сторона коронавируса заключается в том, что зараженный человек может инфицировать и сделать носителем другого, просто пройдя мимо него. Если вовремя не принять меры, ситуация может принять трагический оборот. Самым радикальным решением государства стало закрытие границ и введение особого режима карантина. С этой точки зрения крайне важно, чтобы каждый человек оставался дома, минимизировал контакты с окружающими, а выходя из дома в случае крайней необходимости, носить медицинскую маску. Это послужит безопасности не только нас, но и наших близких", - сказал Мирзазаде.

Он добавил, что сегодня даже самые развитые страны Европы несут потери в борьбе с этим вирусом. Ввиду этого от каждого требуется строгое соблюдение требований государства оставаться дома и при малейших признаках заболевания немедленно обращаться к врачу.

"Защищая себя, мы защищаем окружающих. Защищая себя, мы защищаем Азербайджан", - подчеркнул Айдын Мирзазаде.