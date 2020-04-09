Сахиль Керимли: Эффективная борьба с коронавирусом - показатель мощи Азербайджанского государства

На предотвращение угрозы распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане направлены все ресурсы государства. Все меры, осуществляемые в этом направлении, до мельчайших деталей, с первых дней находятся под личным контролем Президента Ильхама Алиева, включая вопросы, связанные с социальным благосостоянием граждан, предотвращением распространения коронавируса, лечением заразившихся граждан, вводом в эксплуатацию новых медучреждений, обеспечением медицинским оборудованием и принадлежностями, средствами дезинфекции, медицинскими масками.

Неслучайно, Президент Ильхам Алиев начал рабочую неделю с участия в открытии предприятия по производству медицинских масок. Тот факт, что глава государства лично принял участие в открытии предприятия, на месте ознакомился с производством, является еще одним показателем чуткого отношения к этому вопросу.

Регулярно обращаясь к народу, Президент Ильхам Алиев призывает граждан быть ответственными, соблюдать правила, что в очередной раз демонстрирует заботу главы государства о каждом гражданине. Все мы видим, что в центре политики Президента Азербайджана находятся граждане страны, их здоровье и высокий уровень жизни. Президент думает о каждом гражданине и направляет ресурсы государства на решение этих задач. Особо следует отметить роль и заслуги в этой гуманной миссии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В борьбе с пандемией коронавируса Азербайджан вошел в число ведущих стран мира. В результате своевременно принятых превентивных мер в стране удалось сохранить контроль над ситуацией по коронавирусу. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что превентивные меры государства дают положительные результаты. В этом отношении свою эффективность демонстрируют меры по ужесточению карантина и введению ограничений на передвижение граждан. Отрадно, что Азербайджану удается минимизировать потери в вызванной пандемией сложной ситуации. В качестве ключевых факторов, обусловливающих это, можно выделить жесткие упреждающие меры государства, солидарность общества, единство граждан и государства, высокий профессионализм и самоотверженность врачей, образцовую службу сотрудников полиции. Но все еще крайне важной остается высокая ответственность граждан в вопросе неукоснительного соблюдения требований режима карантина, так как только в этом случае можно усилить эффективность мер, принимаемых государством, и успешно преодолеть угрозу коронавируса.

На сегодня в Азербайджане проведено свыше 50 тысяч тестов для выявления коронавируса. По этому показателю мы также находимся среди передовых стран мира. Естественно, что своевременное выявление заболевания повышает эффективность лечения. Благодаря безотлагательным мерам, государству удалось частично локализовать вирус, повысить эффективность лечения людей, свести к минимуму число летальных исходов. Больные коронавирусом на сегодня лечатся в более чем 20 медучреждениях. В их числе особо можно выделить "Ени клиника", которая, по поручению Президента Ильхама Алиева, была введена в эксплуатацию раньше срока. В то же время лечением больных коронавирусом занимаются также специалисты в самых современных клиниках, которые были открыты в Газахе, Геранбое и Шамкире в ходе визитов главы государства в регионы месяцем ранее.

Очевидно, что глава Азербайджанского государства не намерен ограничиваться этим. Работа по вводу в эксплуатацию оснащенных современным оборудованием больниц в столице и различных регионах республики продолжается. Президент Азербайджана уже подписал в связи с этим распоряжение, и вскоре будут сооружены шесть больниц модульного типа на 200 коек каждая. И это будет еще один вклад в борьбу с коронавирусом. Неслучайно, в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения Азербайджан отмечен среди ведущих стран мира в борьбе с угрозой коронавируса. С точки зрения эффективности борьбы с коронавирусом, по числу тестов на выявление заболевания, показателям успешного лечения больных, функционирования современных, в том числе новых медицинских учреждений, Азербайджан лидирует среди стран СНГ и даже опережает ряд развитых стран Европы.

Также Азербайджанское государство проявляет крайне чуткое отношение в вопросе возвращения граждан Азербайджана, находящихся за рубежом. Для их возвращения в страну предприняты оперативные шаги, и до сих пор в страну были доставлены около 15 тысяч граждан. Все они были помещены на карантин. Обеспечение необходимых условий для граждан, находящихся на карантине, находится в центре внимания государства. И в Баку, и в регионах страны для них созданы все необходимые условия.

Отметим, что пандемия коронавируса привела к серьезному спаду в мировой экономике. Естественно, это повлияло и на Азербайджан. Однако государство принимает необходимые меры для защиты экономики от внешних шоков. Основная задача, стоящая на повестке, - это социальное обеспечение граждан, оказание государственной поддержки лицам из уязвимых групп - безработным, наемным работникам. Как известно, глава государства уже выделил первоначально в этих целях один миллиард манатов. Однако предусмотрено также выделение дополнительных средств. Все эти шаги обеспечат экономическую стабильность, будут решены вопросы занятости, и макроэкономическая, финансовая ситуация в стране останется стабильной.

Мощь государства в том числе измеряется действиями, предпринимаемыми в сложных ситуациях, возможностями контролировать текущие процессы и преодолевать проблемы. И Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева в полной мере демонстрирует свою мощь. Страна ведет с угрозой коронавируса решительную борьбу, на которую глава государства, можно сказать, объявил мобилизацию. Президент Ильхам Алиев призвал граждан поддержать усилия государства, быть ответственными, соблюдая правила и требования. Следовать призыву Президента Азербайджана - долг каждого гражданина перед государством и народом.

Сахиль Керимли,

заместитель генерального директора АМИ Trend