Президент Ильхам Алиев: Сегодняшние волонтеры – это завтрашние руководители

Сегодняшние волонтеры - это завтрашние руководители.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с волонтерами ASAN в Агджабеди.

"Очень рад, что абсолютное большинство, можно сказать, все работники центров ASAN xidmət - молодежь. В том числе во всех центрах работают волонтеры. Как мне сообщили, в Агджабединском центре ASAN xidmət будут осуществлять деятельность более 200 работников и 45 волонтеров. На самом деле волонтерское движение в Азербайджане началось с ASAN xidmət. До этого такого движения в Азербайджане не было. После ASAN xidmət волонтеры приступили к деятельности и в других сферах. В том числе волонтерам принадлежат большие заслуги и в проведенных в нашей стране международных спортивных соревнованиях - Европейских играх и Играх исламской солидарности. Без волонтеров мы не смогли бы провести эти крупные соревнования. Сегодня по моему указанию волонтеры работают и в других сферах. Я дал указание привлечь волонтеров к работе в государственных организациях, министерствах, государственных компаниях, с тем чтобы они прошли практику. Ведь сегодняшние волонтеры - это завтрашние руководители. Неслучайно моим Распоряжением нынешний год объявлен "Годом волонтеров". Это еще раз отражает наше внимание и отношение к деятельности волонтеров", - заявил глава государства.

Таким образом, молодежь своей работой в центрах ASAN Həyat, ASAN xidmət оказывают очень большую помощь родине, отметил он. "Конечно, здесь высок и уровень профессионализма. Вообще, как я отметил, в Азербайджане применяется совершенно новая форма общественных отношений, потому что раньше помимо коррупции и взяточничества в сфере общественных услуг, я бы сказал, обыденным явлением стали грубость и равнодушие. А в центрах ASAN xidmət с уважением встречают всех обращающихся сюда граждан, их проблемы решаются оперативно и в прозрачной форме. Поэтому мы можем по праву гордиться тем, что ASAN xidmət - национальный бренд Азербайджана. Неслучайно ООН высоко оценила работу центров ASAN xidmət, присудила им специальную награду. Конечно, популяризация этой службы в международной плоскости играет роль и в формировании правильного представления о нашей стране", - добавил Президент Ильхам Алиев.