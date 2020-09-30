Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными военнослужащими, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны

30 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными 27 сентября в ходе армянской военной провокации военнослужащими, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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