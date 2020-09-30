Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными военнослужащими, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны

Президент Ильхам Алиев выступил в видеоформате на заседании глав государств и правительств на тему «Финансирование Повестки дня в области Целей устойчивого развития на период до 2030 года во время COVID-19 и в последующий период» - ФОТО - ВИДЕО

29 сентября 18:56, Политика 14 224