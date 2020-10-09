Пашинян готовится к капитуляции

Армяне продолжают обстрел мирных азербайджанских населенных пунктов, расположенных в глубине территории Азербайджана. Несмотря на то, что большая часть ракет благодаря нашим ПВО не долетает до земли, некоторые достигают цели, принося разрушение и смерть мирным гражданам. На сегодня погибли около 30, ранены около 150 мирных жителей азербайджанских городов и сел.

Как отмечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в недавнем интервью турецкому телеканалу "TRT Haber", "это еще раз говорит о том, что Армения - террористическая страна".

Кроме как террористическими актами нападения на мирные населенные пункты не назовешь.

Обстрел второго по величине азербайджанского города Азербайджана - Гянджи, Тертера, Барды, Агджабеди и других городов и сел, расположенных вне зоны конфликта, показывает истинное лицо армянских властей, сказал в комментарии Day.Az известный литовский военный журналист, участник карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Это настоящая агония перед полной капитуляцией, считает Лапайтис. То, что делает Ереван, является преступлением против человечности. И армянская сторона даже не пытается скрывать своих намерений, отметил наш собеседник. Так, глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян даже с гордостью заявлял о переходе к ударам по мирному населению Азербайджана. Кроме того, по имеющимся данным, в основном обстрелы гражданских объектов ведутся не с оккупированных территорий, а с территории Армении.

"Это говорит о том, что Армения чувствует свой конец. Им нужна помощь со стороны России. Иначе они воевать не умеют. Достаточно вспомнить трагедию в Ходжалы, в которой участвовал 366-й мотострелковый полк. Это провокация. Стрельба Армении по мирным жителям не должна остаться без внимания ООН, ОБСЕ и ОДКБ", - заявил литовский военный журналист, добавив, что в противовес Еревану военное командование Азербайджана не раз подчеркивало, что их целью не является гражданское армянское население.

Сам участник карабахской войны, Ричардас Лапайтис напомнил о террористических актах, совершаемых армянскими оккупантами против мирного азербайджанского населения. Только полная победа над армянскими оккупантами может положить этой агрессии конец, подчеркнул наш собеседник.

"Даже в первую карабахскую войну Армения не шла на такие серьезные провокации, как сейчас. Это следствие безнаказанности и попустительства со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Порой кажется, что мировое сообщество просто закрыло глаза. Этому должен прийти конец", - сказал литовский журналист.

Лейла Таривердиева