https://news.day.az/politics/1277872.html Роберт Кочарян организовал доставку в Армению крупной партии оружия - армянские СМИ
Роберт Кочарян организовал доставку в Армению крупной партии оружия - армянские СМИ
Усилиями второго президента Армении Роберта Кочаряна в Армению доставлена крупная партия оружия. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Отметим, что Роберт Кочарян в эти дни находился в оккупированном Карабахе, и с его стороны была предпринята попытка как можно скорее установить мир.
Мы попытались уточнить эту информацию у руководителя офиса второго президента Виктора Согомоняна, который не опроверг и не подтвердил эту информацию", - пишут СМИ.
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