Парад в Баку стал ярким меседжем всему миру о единстве Азербайджана и Турции

Парад Победы - историческое событие, которое ознаменовало освобождение территорий Азербайджана, почти три десятилетия находившихся под армянской оккупацией. Кроме того, этот парад стал продемонстрировал всему миру единство Азербайджана и Турции.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Это военно-политическое единство Азербайджана и Турции является важным фактором региональной безопасности и стабильности, гарантирует поступательное развитие региональных процессов и выступает в качестве щита от проявлений происков деструктивных сил, которые, к сожалению, все еще демонстрируют свою активность в нашем регионе, отметил наш собеседник.

В выступлениях президентов, по словам Велизаде, прозвучали очень важные меседжи, в том числе адресованные международному сообществу, о том, что вторая карабахская война была справедливой, опиралась на нормы международного права. Она также была неизбежной, учитывая деструктивную позицию армянской стороны. Эти меседжи обращены, прежде всего к тем, кто сегодня продолжает поддерживать Армению и пытается ее выгораживать.

"Президент Ильхам Алиев обратил внимание на очень важную деталь. Те, кто беспокоятся сегодня о правах человека и безопасности армянского населения в освобожденном Карабахе, не должны забывать о том, что в свое время, в 1987-88 годах из Армении были изгнаны около трехсот тысяч азербайджанцев. Глава государства в этом контексте не случайно подчеркнул, что Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы - это исторические исторические земли, на которых наш народ жил веками и был изгнан. К сожалению, этот факт, эта этническая чистка до сих пор не получила должной международной правовой оценки. Тем временем, стоны и обращения армянской стороны по поводу нарушения каких-то своих прав в Нагорном Карабахе мгновенно вызывают реакцию.

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган в своем выступлении сделал акцент на том, что те, кто поддерживают Армению и пытаются исказить геополитические результаты второй карабахской войны, забывают, что армянские агрессоры на протяжении 30 лет уничтожали не только материальные, но и духовные ценности азербайджанского народа. Уничтожены города, села, вся инфраструктура. Противник не оставил камня на камне от мечетей, кладбищ, объектов исторического и культурного значения. Освобожденные территории представляют собой зону гуманитарного бедствия. Азербайджан, его друзья, в первую очередь братская Турция, сделают все для восстановления этих территорий и обеспечения скорейшего возвращения сюда населения и возрождения этого края", - подчеркнул наш собеседник.

По словам политолога, из важных моментов Парада Победы можно называть демонстрацию трофейной армянской военной техники. На протяжении многих лет в Армении заявляли, что если Азербайджан решит освобождать оккупированные территории военным путем, армянская сторона нанесет ему непоправимый урон, а армянские танки пройдут по Баку в качестве победителей. Действительно, армянские танки прошли по улицам Баку, но это было позорное шествие. Это было шествие не успеха, а позора и поражения. Это меседж армянскому обществу, руководству Армении и тем, кто ее пока еще поддерживает.

"Президент Эрдоган указал, что власти Армении расходовали ресурсы народа, чтобы удерживать азербайджанские земли под оккупацией, и посоветовал Еревану взяться за ум. Действительно, на приобретение этих вооружений в свое время были направлены огромные средства, которые могли быть потрачены на первостепенные нужды населения страны. Все эти танки, системы залпового огня и прочие виды вооружений бесславно закончили свой век на полях сражений, либо перешли в руки азербайджанской стороны и оказались в качестве трофеев на Параде Победы.

В противовес этому, продемонстрированная сегодня мощь азербайджанской армии показала, какие роды войск были задействованы в боевых операциях. Азербайджанская сторона на уровне главы государства, министерства обороны, официальных лиц неоднократно говорила о том, что наша страна имеет все возможности для освобождения оккупированных территорий и обеспечения своей безопасности. Парад лишний раз показал всем, кто говорил о каких-то наемниках и о том, что вместо азербайджанских военнослужащих сражается турецкая армия, что Вооруженные силы Азербайджана способны справиться с противником без помощи из вне. У нас для этого есть все материальные и технические ресурсы. Азербайджанская армия уничтожила армию противника собственными силами.

Символическое участие на Параде Победы турецких военнослужащих очень важно. Турция лишний раз продемонстрировала, что всегда готова прийти на помощь. Турецкие солдаты могут, если потребуется, заменить азербайджанских шехидов. Это очень важный меседж, говорящий о том, что единство Азербайджана и Турции обеспечит долгосрочную стабильность и послужит гарантом безопасности в регионе", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева