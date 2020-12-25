https://news.day.az/politics/1301712.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Зангилана"
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Зангилана"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Зангилана".
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре