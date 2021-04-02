Президент Ильхам Алиев объединяет тюркский мир

Это было символично. Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции состоялся 31 марта, когда исполнилось 103 года с момента совершения чудовищного преступления против человечности, Геноцида азербайджанского народа. Эта ужасающая трагедия, жертвами которой стали десятки тысяч азербайджанцев, пострадавших от рук армянских головорезов, стала возможной в том числе и потому, что крайне слабы были связи между братскими тюркскими народами.

Да, мы всегда будем испытывать глубочайшую благодарность братскому турецкому народу. Ведь в 1918 году кровавую бойню, устроенную дашнаками, удалось остановить лишь после прибытия в Азербайджан Кавказской исламской армии, созданной по указанию военного министра Османского государства Энвер паши. Но, вне всякого сомнения, ни у кого и мысли бы не возникло осуществить это преступление против человечности, будь тюркский мир столь же силен, един и крепок, как ныне

Неспроста, как всегда блестяще подготовленный Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на Неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, заявил: "Мы выполнили свою историческую миссию, уничтожили армянский фашизм". В день Геноцида азербайджанцев это его заявление прозвучало особо громко.

Символично и то, что глава нашего государства выразил глубокую признательность братской Турции и ее уважаемому Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в ходе 44-дневной Отечественной Войны, которая увенчалась величайшей победой, освобождением находившихся на протяжении почти трех десятков лет под армянской оккупацией азербайджанских земель.

Мы освободили колыбель азербайджанской культуры - великую Шушу. И поистине историческим будет анонсированный уже визит в Шушу Президента Турции Эрдогана. Весь мир увидит как величайший политический деятель Президент Ильхам Алиев примет в Шуше главу братского государства. Весь мир увидит нарастающую силу тюркского единства. Впрочем, уже сейчас очевидно, что Тюркский Совет - это организация будущего. Это новый, перспективный формат содружества братских государств, в котором Азербайджану отведена особая, историческая роль. Хотя бы потому, что данная организация была создана 3 октября 2009 года нахчыванским соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Турцией.

Да, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил тогда свою подпись под этим исторической важности документом, в очередной раз доказав свою уникальную способность политического прогнозирования. Ведь с тех пор к числу членов Тюркского Совета присоединился Узбекистан. Кроме того, ожидается членство в организации Туркменистана и даже Венгрии. Напомню также, что в 2020 году заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Чеппар заявила, что Украина хочет быть наблюдателем в Тюркском Совете.

Вот так, год от года, растет авторитет организации, поворотным моментом в истории которой был VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который прошел в Баку в октябре 2019 года. Как видим, именно Азербайджан, во главе с Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым, играет цементирующую роль в набирающей вес организации, которая ставит своей целью углубление всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами, а также внесение совместного вклада в обеспечение мира и стабильности в регионе и во всем мире.

Азербайджану, с его блестящим опытом реализации крупнейших нефтегазовых, транспортных проектов всегда было, что предложить миру. Сейчас же, после исторической победы в 44-дневной Отечественной Войне, после освобождения от армянской оккупации наших земель, открываются новые возможности. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершенно точно и своевременно подчеркивает историческую важность реализации этих проектов для всего тюркского мира.

Неспроста официальный Баку столь активно добивается открытия, реализации проекта Зангезурского коридора. Ведь, как справедливо подчеркнул глава нашего государства, вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира. Соответственно, что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран.

Все это увеличит авторитет, значимость не только Азербайджана, но и всего тюркского мира, Тюркского Совета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, являющийся Верховным Главнокомандующим победившей в войне страны, заслуживший признание Европы за блестяще проведенную политику по обеспечению Старого Света нефтью и газом, является и политическим деятелем, который уже вписал свое имя в историю тюркского мира. Он - один из его объединителей. И об этой роли Президента Ильхама Алиева обязательно будут помнить и говорить будущие поколения сотен миллионов членов одной, огромной семьи братских тюркских народов.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана