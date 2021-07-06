Армения хочет сорвать мир и пытается втянуть в это ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в очередной раз охладила горячие головы в Ереване, устами генерального секретаря организации Станислава Зася заявив, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является пограничным инцидентом и не подпадает под положения устава организации о коллективной обороне.

Отвечая на вопросы журналистов, Зась подчеркнул, что "потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", - сказал он, успокоив при этом армян заверением, что "ОДКБ постоянно мониторит обстановку на юге Армении".

"Хотелось бы надеяться, что очередной аргументированный отказ ОДКБ в помощи армянской стороне, наконец-то, вразумит Ереван", - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

На взгляд советника ЕРЦ, пора уже привыкнуть к тому, что как только Ереван по собственной вине оказывается в некрасивом положении, как всегда, проигрывая в любой ситуации Азербайджану, то сразу начинает звучать призывный клич к ОБКБ из серии "спасайте меня все". Совершенно очевидно, что все происходящее сейчас - это попытка Армении сорвать процесс делимитации границ и любую возможность принуждения армянской стороны к подписанию мирного договора, считает наш собеседник.

Но ОДКБ, отметил Михайлов, это не та организация, которая будет резко срываться с места в карьер. Предварительный анализ пограничных инцидентов показал, что это всего лишь конфликтная ситуация. То есть Зась фактически сказал следующее: разбирайтесь сами, никакой войны не будет, а организация внимательно наблюдает за происходящим.

"Подобный ответ весьма разочаровал Ереван, и я ожидаю очередного "плача Ярославны" о том, что, мол, Армению все предали, пора делать выбор между Москвой и якобы истинными западными союзниками и так далее. Мы это уже проходили. Хотелось бы надеяться, что очередной аргументированный отказ ОДКБ в помощи армянским военным, наконец-то, вразумит Ереван и тот осознает, что в случае продолжения провокаций ему никто не поможет, а на содействие России и союзников он может рассчитывать только в случае реальной, а не мифической угрозы нападения на страну. Вместо того чтобы провоцировать столкновения, Еревану пора довести до логического конца достигнутые после завершения войны договоренности и готовить свой народ к долгосрочному процветанию и добрососедским отношениям с соседями", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева