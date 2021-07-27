Вид уничтоженного исторического наследия Азербайджана произвел на нас очень болезненное впечатление.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend и французской онлайн газете lagazetteaz.fr сказал находящийся с визитом в Азербайджане депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Люк Рейцер.

По его словам, цель визита - продолжение дружественных отношений между Францией и Азербайджаном: "Как вам известно, в частности в связи с тем, что члены Национальной ассамблеи, хотя и не единогласно, но значительная их часть, проголосовали за выдвинутое предложение о признании вымышленной "Нагорно-карабахской республики", в наших отношениях возникли трудные моменты. Я прекрасно понимаю, что эта инициатива некоторых французских парламентариев вызвала не только вопросы, но и ряд недоразумений. Поэтому, с одной стороны, цель - показать, что у Азербайджана по-прежнему много друзей во Франции, особенно среди парламентариев. С другой стороны, нашей целью было также посетить освобожденные районы. Мы побывали в Физули, и стали свидетелями того, во что, к сожалению, были превращены в течение оккупации, длившейся около тридцати лет, дома азербайджанцев, проживавших там".

Говоря о важности обеспечения прочного мира в регионе, депутат Национальной ассамблеи сказал, что Минская группа, членом которой является Франция, должна наконец выполнить свою работу и достичь сбалансированного, справедливого и прочного мира.

"Резолюции Совета Безопасности ООН были в пользу Азербайджана. Так, они признали суверенитет Азербайджана над этими территориями, прежде всего, над семью прилегающими районами, и над Нагорным Карабахом. Таким образом, Минская группа, членом которой является и Франция, должна наконец выполнить свою работу и достичь сбалансированного, справедливого и прочного мира. У нас достаточно инструментов в политической, экономической и культурной сферах, чтобы создать узы доверия между Азербайджаном, Арменией и всем международным сообществом", - сказал Жан-Люк Рейцер.

Говоря о посещении освобожденных территорий, он сказал, что вид полного уничтожения исторического наследия азербайджанского народа произвел очень болезненное впечатление: "Исторические здания, мечети, бывший губернаторский дворец - мы стали свидетелями того, в каком состоянии сейчас это наследие. Но есть и многообещающие факторы: достигнутое в ноябре прекращение огня, запуск ряда проектов. Сейчас конец июля, и мы увидели, какой большой объем работы проделан, в частности в дорожном секторе. За время визита мы проехали километры как восстанавливаемых, так и новых автодорог. Кроме того, мы ознакомились с подготовкой проектов по созданию новых городов на освобожденных территориях, с планами, увидели, что все продумано очень детально. Если у нас будет возможность побывать здесь снова в предстоящие месяцы или годы, я уверен, что мы увидим большие изменения. Мы испытали здесь не только печаль по поводу увиденного, но и чувство надежды, потому что увидели, как вы двигаетесь в будущее".

Французский депутат также высоко оценил вклад Азербайджана в мультикультурализм.

"Во время нашего прошлого визита мы посетили собор в Баку, а также населенный пункт с еврейским большинством, и еще раз убедились в том, что Азербайджан - светская страна, уважающая свободу вероисповедания. Мы также посетили армянскую церковь в Баку, где хранится много исторических документов. Я стал свидетелем того, что армянская церковь в Баку была отреставрирована ​​и все документы там сохраняются. Азербайджан придает большое значение культурной политике. В связи с этим хочу отметить и Фонд Гейдара Алиева, который многое сделал для восстановления культурного наследия Франции, в числе этого наследия и Страсбургский кафедральный собор. Поэтому я знаю, что Азербайджан с особым вниманием относится к вопросам культуры, исторического наследия, его сохранения и развития", - подчеркнул Жан-Люк Рейцер.

По его мнению, партнерство между Францией и Азербайджаном в области образования должно быть в приоритете: "Вы рассказали о мире, установлении и сохранении этого мира. Достичь этого между Арменией и Азербайджаном необходимо через культуру, в том числе посредством молодежи. Как вы знаете, я родом из французского региона Эльзас. Я знаю, что страсбургский и бакинский [UFAZ] университеты являются партнерами, между преподавателями реализуются программы обмена. В рамках этих программ обмена французские учителя ранее приезжали в Азербайджан с некоторой неохотой, потому что они недостаточно знали об Азербайджане, но сегодня между ними сильная конкуренция за то, чтобы приехать в Баку и участвовать в этих программах. Таким образом, вы можете видеть, как эти программы взаимного обмена влияют на нас в том, чтобы мы лучше понимали и узнавали друг друга.

Культурный обмен между двумя странами - крайне радостный фактор. Несколько ранее я рассказал о работе, проделанной Фондом Гейдара Алиева во Франции. В качестве примера могу отметить организацию мероприятий на регулярной основе. Я в течение 34 лет был мэром Альткирша, ставшего в 2016 году побратимом города Горадиз, который мы также посетили. Как вы знаете, когда мы отмечали установление этих отношений, было проведено фольклорное мероприятие с традиционными азербайджанскими танцами и музыкой. Я считаю, что это был невероятный успех. Потому что люди хотели лучше познакомиться с азербайджанской культурой. По этой причине мы можем сказать, что культурный обмен крайне важен, и его необходимо поддерживать и развивать".