https://news.day.az/politics/1371601.html Генсек НАТО выразил благодарность Азербайджану за поддержку безопасности аэропорта в Кабуле
Генсек НАТО выразил благодарность Азербайджану за поддержку безопасности аэропорта в Кабуле
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Азербайджан за жизненно важную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула в Афганистане, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на сайт НАТО.
"Представители НАТО круглосуточно работали в международном аэропорту Кабула, что позволило тысячам людей покинуть страну. Я также благодарю вооруженные силы союзников по НАТО, в частности Турции, США и Великобритании, а также нашего партнера - Азербайджана, за их жизненно важную роль в обеспечении безопасности аэропорта", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО.
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