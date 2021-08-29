Запад подталкивает Пашиняна к открытому военному противостоянию с Азербайджаном

Для американцев регион Южного Кавказа является очень чувствительным местом во внешней политике. Безусловно, то, что им, несмотря на все имеющиеся договоренности, хочется остаться в регионе и сохранить влияние как за премьер-министром Армении Николом Пашиняном, так и оставить контроль за безопасностью в регионе в целом.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин.

"Принципиально то, что ведется гуманитарная политика, поддерживаются некоммерческие организации, проводятся мероприятия, круглые столы, конференции. В Армению идут реальные деньги для того, чтобы иметь проамерикански настроенное население и при этом иметь лоббистские возможности для начала нового конфликта в регионе", - сообщил российский политолог.

В данном плане, продолжил он, американцы подталкивают Пашиняна не только к провокациям, но и к открытому военному противостоянию.

"США недовольны тем, что в Карабахе нет американских миротворцев и баз, а также тем, что в Армении нет американских военных. Для них очень важно, чтобы произошел пересмотр итогов Второй Карабахской войны. США как и Франция добиваются того, чтобы их включили в переговорный процесс, во все возможные группы, которые сегодня работают по стабилизации отношений и ситуации в целом в Карабахе", - заявил главред.

Как подчеркнул кандидат исторических наук, если США и дальше будут давить на Пашиняна, если они будут стремиться обосновать ему необходимость присутствия американских военных и необходимость проведения новых военных диверсий, то будут новые провокации.

"И, соответственно, Азербайджану и России нужно быть готовыми к новым провокациям Армении, которые, к сожалению, могут появиться в ближайшей перспективе. При этом провокации могут быть более серьёзные, ведущие к активизации военной стадии", - заключил Антон Бредихин.

Абдул Керимханов