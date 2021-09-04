Восстанавливаемые родники и памятники Шуши – еще одно свидетельство азербайджанских корней этой Жемчужины

30 августа 2021 г. в своем выступлении, открывающем Дни поэзии Вагифа в Шуше, Президент Ильхам Алиев отметил: "После оккупации города Шуша вандалами были разрушены все исторические, культурные памятники. Армяне осушили все 17 из семнадцати родников. Если это был армянский город, то почему вы осушили эти родники?"(1). Еще ранее, будучи на восстановленном в Шуше роднике "Хан гызы", Президент Ильхам Алиев осушение ненавистным врагом всех шушинских родников также назвал подтверждением факта того, что "Шуша всегда была чужим городом для армян"(2).

Безусловно, вода - это жизнь. Но родники в Шуше - не только вода и жизнь. Это - часть истории, культуры, традиций шушинцев! Это - глас природы. Чистота города. Свежесть. Аромат. Шарм, наконец. И вот вандалы, оккупировавшие Жемчужину Азербайджана, его венец, изничтожили все родники.

Наверняка, уничтожение культурно-исторических памятников азербайджанского народа, как и расстрел (в прямом смысле слова) бюстов выдающихся личностей, фашиствующие агрессоры могут преподнести следствием желания избавления от следов азербайджанцев в Шуше. Но как быть с варварским осушением родников? И это в Шуше, который армянская сторона всегда пыталась преподнести исторически своим городом.

Следовательно, для понимания происшедшего действительно остается лишь один взгляд на вещи. Армянские оккупанты прекрасно осознавали, что азербайджанцы вернутся в Шушу. Конечно, кто-то может сказать, что армяне вполне реально рассматривали этот аспект, будучи уверенными, что если азербайджанское население и вернется на свои исконные земли, то окажутся в Шуше, "принадлежащей" не Азербайджану. Но разве эти гипотетические предположения объясняют осушение всех родников? Значит, хотя армянская сторона и декларировала наличие армянских корней в Шуше, все же, в реалии армяне просто не чувствовали Шушу городом, родным для них по сути. И на то, скорее всего, есть причины, в том числе, и исторического толка. В свете чего было бы целесообразно рассмотреть, хотя бы пунктирно, отдельные эпизоды рождения и развития Шуши.

Место для шушинской крепости

Как пишет азербайджанский историк XIX века Мирза Адигезаль-бек, сразу вслед за завершившимся в 1748 г. строительством крепости в Баяте (с. Кебирли Тертерского района Азербайджана; первая крепость и столица Карабахского ханства - прим. Авт.), карабахский хан Панах Али хан столкнулся с кознями своих врагов, стремившихся к "уничтожению этого государства" и привлекших на свою сторону "в качестве союзников меликов Хамсе". В связи с чем он принял решение "обосноваться в более укрепленном, неприступном в неуязвимом месте"(3, 4).

На этой ноте можно обратиться к историческому роману инициатора Персидского похода 1796 г. (вооруженный конфликт между Российской империей и Ираном за контроль над Южным Кавказом) Платона Зубова "Карабахский астролог, или Основание крепости Шуши в 1752 году", в котором он в художественном, естественно, формате предоставляет картину дальнейшего развития события. Согласно сюжету, некий астролог сообщил Панах Али хану о том, что на фоне подступивших военных действий с внешними силами "раздоры, происходящие между" меликами, могут нанести "последний удар их могуществу". Но "для приобретения владычества над всем Карабахом необходимо только иметь крепость, на неприступном месте построенную". Он сообщил Панах Али хану, что знает "таковое место", где "можно построить город и населить его отважными воинами". "Тогда вы будете недоступны в случае опасности и можете всегда вредить своим неприятелям и содержать в страхе окрестных жителей, принудив их силою себя покорствовать", - добавил астролог. Вслед за чем показал Панах Али хану путь, в случае следования которому мелик Варанды "с удовольствием согласится уступить вам то место"(5/а).

Речь тут идет о мелике Варандского магала Шахназар беке, который, как раскрывает азербайджанский историк Мирза Джамал Джеваншир Карабаги (с 1797 по 1822 гг. являлся визирем при карабахских ханах Ибрагим Халиле и Мехтикули), находился "во вражде с меликами магалов Чилябурд, Талыш и Дизак" и "всячески подчеркивал свою преданность и любовь к хану"(6).

Вследствие того, что "гонимые ненавистью" к Мелик-Шахназару другие мелики "стали на путь вражды" к нему и "ограбили весь магал Варанды", он принял решение "в знак искренней преданности вдеть в ухо кольцо покорности и приложить лицо свое к порогу" Панах Али хана, опоясавшись "поясом верноподданности"(3). Последний же "оказывал ему большие почести и уважение"(6). Поэтому не удивительно, что на предложение Панах Али хана воздвигнуть крепость, которая "будет служить надежною обороною для нас обоих", мелик Варанды "изъявил сему последнему совершенное свое согласие"(5/б).

В контексте имевшего место, практически уже с того времени начались инсинуации вокруг местности, на которой происходило воздвижение Шуши. Так, в одном из своих рапортов на имя князя Григория Потемкина Александр Суворов, в 1777 г. назначенный командующим Кубанским корпусом и по роду деятельности курировавший ряд "кавказских" вопросов, признавая учинение Шахназара "сигнагом покорным" (т. е. вассалом - прим. Авт.) Панах хана, пишет, что этот мелик "отдал... в руки" тому "свой крепкий замок Шушикала"(7).

Однако, ни в одном источнике речи о подобии какого-либо замка в этой местности не было. Мирза Джамал пишет, что, будучи вассалом Панах хана, мелик Шахназар "предоставил ему территорию в пределах Варандинского меликства, где среди неприступных скал" и было выбрано место для строительства крепости. До основания города Панах Али ханом, конкретизирует историк, здесь "не было никаких жилищ. Это место было пашней и пастбищем, принадлежавшими жителям Шушикенда, расположенного в шести верстах восточнее крепости"(6).

Вместе с тем, в изложении П. Зубова имеется предыстория происхождения названия г. Шуша, предоставляемая им следующим образом (посредством диалога, состоявшегося между ханом и меликом во время осмотра мест для строительства крепости):

- Как назовем мы [город]? Отсюда вид такой прекрасный. Все окрестности так видны, как будто сквозь стекло: назовем новую крепость Шуша.

- Шуша! Какое прекрасное название, подхватил мелик, поздравляю вас владетелем Шуши!

- Благодарю вас, и постараюсь быть достойным владетелем.

Вслед за чем Панах хан произнес: "Да ниспошлет Аллах свое благословение на вновь создаваемую крепость, да процветает она, как пышные розы Гюлистана, как райское древо жилища Пророка, да будет некогда главою всего Карабаха. Да преклонятся перед могуществом новой крепости все окрестные владельцы и враги исчезнут как прах". Как отмечалось в примечании к связке Шуша-стекло, "шyшə по татарски [азербайджански] значит стекло"(5/в).

Не вызывает никаких сомнений, что данную версию появления наименования Шуша П. Зубов слышал из уст местных жителей. Хотя имеются и другие взгляды на аспект именования Шуши. Как бы то ни было, Панах Али хан "отправил нескольких опытных и сведущих людей из числа своих приближенных" для детального осмотра местности, определенной в целях возведения крепости. Здесь "не было проточной воды, кроме двух-трех маленьких родников, которые не могли обеспечить потребности большого скопления народа и жителей крепости". Поэтому посланцы хана "вырыли колодцы в нескольких местах, где, по их мнению, могла быть вода", и доложили хану о наличии дополнительных мест для рытья колодцев. Еще раз осмотрев "с несколькими своими приближенными" местность, Панах Али хан приступил к постройке нового города(6). "Разрушив крепость Баят", он "прибыл в Тарнакут (Тарнакут находится в среднем течении Тертера), расположенный у подножья холма, где имеется известный источник Шахбулагы", где и "построил из извести и камня дома, мечети, бани и торговые ряды"(3).

В 1756/1757 г. Панах Али хан переселил сюда "всех райятов, проживавших в крепости Шахбулагы, а также семейства знатных людей, меликов, служащих и старост из илатов и некоторых деревень". После "устройства народа, определения для всех, в особенности для себя" участков возведения "домов и жилищ", Панах Али хан "совместно с искусными мастерами и прозорливыми" чиновниками построил стены крепости(6).

Ну а "после смерти Панах-хана, чтобы сохранить дружбу с его сыном", мелик Шахназар "отдал свою дочь, красавицу Хюри-зат, в жены Ибрагим-хану"(8).

Таким образом, с первых дней возведения Шуши тема водного обеспечения жителей города являлась одной из краеугольных. В примечании к фиксации, что Шуша является крепчайшей "по местоположению" местностью, русский историк, действительный член Академии наук России (XVIII-XIX века) Петр Бутков конкретизирует: "Шушійскій замокъ со всѣхъ сторонъ окруженъ не густымъ и не великимъ лѣсомъв", а в Шуше наличествуют "родники и колодези"(9). В другом источнике Шуша называлась большим, крепким городом "с каменной стеною",в котором пушек "больших и малых до 50. Климат здоровый, хлеба, лошадей, рогатого скота много"(10). В знаменитом романе Асад-бека "Али и Нино" Шуша именуется удивительным краем, который раскинулся "на высоте пяти тысяч метров в горах, окружен лесами и родниками. На протяжении веков Шуша служила мостом между кавказскими странами, Персией и Турцией"(11).

Возможно, здесь было бы уместным рассмотреть и некоторые детали истории Карабаха, проливающие свет на ряд важных моментов, обсуждаемых вплоть до сегодняшнего дня.

Армянское царство?

Армянский писатель XIX в. Раффи писал, что 6 апреля 1783 г. князь Григорий Потемкин, "увлеченный надеждой стать во главе независимого армянского княжества, подписал ордер тогдашнему командующему русской армией на Кавказе" Павлу Потемкину, предписывавший "свергнуть шушинского Ибрагим-хана и помочь армянским меликам создать в Карабахе независимое армянское княжество". В ордере от 9 мая П. Потемкину предписывалось "ободрять армян в их содействии видам русского правительства, которое намеревается с их помощью создать сильное христианское государство под высочайшим покровительством России"(8).

В действительности, в своем рапорте на имя императрицы Екатерины II Г. Потемкин сообщал о данной им П. Потемкину резолюции ("не имев еще" на то "повеления" императрицы) "об Ибрагим-хане Шушинском, сближающей его к повиновению". "Тут предлежит разсмотрению, чтобы при удобном случае область его, которая составлена из народов армянских, дать в правление национальному и чрез то возобновить в Азии христианское государство, сходственное высочайшим в. и. в. обещаниям, данным чрез меня армянским меликам"(12).

Безусловно, при большом желании можно ассоциировать "Армянское княжество" с христианским государством, но, как следует из текста упомянутого документа, речь шла о крупном объединении не этнического, а конфессионального формата. Правда, Г. Потемкин отмечал, что возможно "устроить край Армянский и ту часть, которая должна составить Албанию, также и царство Ираклиева"(13). Но по мнению известного азербайджанского исследователя Фариды Мамедовой, "краем" мог быть Ереван (Эривань) с окрестностями, который являлся "наследственным владением азербайджанского хана", где имелось "незначительное армянское население"(14). Ну а русский историк Василий Потто (конец XIX-начало ХХ вв.) подчеркивал, что П. Потемкин, при котором были учреждены первые кавказские города Кизляр, Моздок, Ставрополь, Георгиевск и др., "хлопотал о привлечении в новозаселяемый край армян, на которых смотрел, как на посредников в нашей торговле, начинавшей уже мало-помалу зарождаться кое-где в пограничных местах между русскими и горцами"(15).

Не исключено, что В. Потто пытался завуалировать политическую составляющую переселения армян экономическим фактором. Но речь об "Армянском царстве" при этом вообще не шла. Хотя в плане укрепления российской власти на Кавказе в определенной степени могло подразумеваться воссоздание Кавказской Албании. Так, по данным русского драматурга и поэта XIX в. Николая Сушкова, в дневнике (Записках) его дяди, статс-секретаря Екатерины II с 1782 по 1793 гг. Александра Храповицкого, встречаются несколько отметок, указывающих на мысль, постоянно занимавшую императрицу. В частности, одна из выписок из его дневника гласит следующее: "В сундуке отыскал для себя и читал секр. проэкт кн. Потемкина, чтоб, воспользуясь Персидскими неустройствами, занять Баку и Дербент, и присоединя Гилянь, назвать Албаниею для будущаго наследника вел. кн. Константина Павловича (внук Екатерины II)"(16). То есть христианский форпост на российских южных рубежах царские власти могли рассматривать через призму албанского фактора.

С другой стороны, нам не удалось найти источники о планах Г. Потемкина "воссадить" себя во главе "Армянского царства".

Что же касается Ибрагим-хана - правителя Карабахского ханства, - то следует отметить, что в рассматриваемый период оно столкнулось с определенными проблемами. В свое время Панах Али хану удалось погасить центробежные стремления вассальных меликств. Но трое из них попытались добиться самостоятельности. Вполне очевидно, что за этим процессом стоял Петербург, хотя внешне все выглядело как обычная "местная инициатива". Так, по словам правителя канцелярии при российском главнокомандующем в Грузии Семена Броневского, "армянские мелики просили неоднократно от России помощи для свержения Ибрагим-хана", имея "частыя сношения с фельдмаршалом князем Потемкиным Таврическим и с бывшим на Кавказе начальником генерал-поручиком Потемкиным, чрез гайнанскаго архиепископа Иосифа (Овсепа) Аргутинскаго"(17).

Однако тот же Раффи признает, что некоторые мелики "оставались дружественными хану", в частности Хндзристана и Варанды. Мало того, в период очередных войн России с османами (1787-1791 гг.) и Швецией (1788-1790 гг.) Ибрагим-хан, "перехватив переписку армянских меликов с русскими, начал преследовать их". По его приказу был "разграблен монастырь Гандзасар", убиты католикос Ованес и некоторые мелики. Другие из них, настроенные против Ибрагим-хана, бежали из Карабаха, где остались только "сочувствующие хану или боящиеся его"(8).

Ну а в период русско-иранской войны 1804-1813 годов, заключенный в 1805 г. Кюрекчайский договор подтвердил вступление Ибрагим хана со всем его "семейством, потомством и владениями в вечное подданство Всероссийской Империи"(18).

Советский период

Теперь перенесемся в советский период. Принятое 5 июля 1921 г. Пленумом Кавказского бюро ЦК РКП(б) постановление гласило о предоставлении находящемуся в составе Азербайджана Нагорному Карабаху широкой областной автономию "с административным центром в гор. Шуша, входящем в состав автономной области"(19).

Спустя два года, в июле 1923 г., декретом Азербайджанского центрального исполнительного комитета (АзЦИК - высший орган власти на территории республики) "из армянской части Нагорного Карабаха" была образована Нагорно-Карабахская автономная область как составная часть Азербайджанской ССР "с центром в местечке Ханкенди"(20). Этот документ значительно отличался от Постановления Пленума Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 г., определявшего центром будущей автономии азербайджанскую Шушу и не рассматривавшего создание автономной области из "армянской части". А уже в сентябре 1923 г. решением областного комитета РКП(б) г. Ханкенди был переименован в Степанакерт(21) - в честь Степана Шаумяна, одного из организаторов погромов азербайджанцев в 1918 г., в период хозяйничания им во главе советской Бакинской коммуны. В 1930 г. Шуша получила статус административного района. В 1977 г. Шуша была объявлена городом - заповедником.

До оккупации в 1992 г. армянскими вооруженными соединениями Шуши город объединял 17 кварталов, в каждом из которых наличествовали баня, мечеть, родник. В Шуше функционировали Государственный Драматический Театр, Государственный Музей Истории Карабаха и Музей Истории Шуши, памятные музеи выдающихся мастеров искусств Азербайджана, филиал Государственного Музея Азербайджанского Ковра, Государственная Картинная Галерея, 5 парков культуры и отдыха и др. Здесь же находилась единственная на просторах СССР фабрика по изготовлению восточных музыкальных инструментов (тар, саз, кяманча, нагара, гавал, гоша нагара). Всего на 350 гектарах заповедных зон помещались 300 исторических памятников, 550 старинных жилых зданий, восстановленные крепостные стены длиной 870 метров. Из них 23 исторических памятника относились к памятниками республиканского и мирового масштаба. Все это позволяло и позволяет называть Шушу богатейшей колыбелью азербайджанской культуры(22).

После оккупации

В мае 1992 г. Шуша была оккупирована армянскими фашистами. Оккупацию Шуши некоторые армянские горе-исследователи называли "карабахской реконкистой", подразумевающей "освобождение Нагорного Карабаха от иностранного порабощения, отвоевание Нагорным Карабахом своих исторических земель у властей Азербайджана и возвращение коренного армянского населения на свою карабахскую Родину"(23).

Но, спрашивается, ежели эти т. н. эксперты искренне верили в "армянскую реконкисту", почему они не удосужились выяснить причины нечеловеческого отношения своих соотечественников к оккупированной (в их восприятии "освобожденной") территории? Вот, например, как эпопею "реконкисты" описывает британский исследователь Томас де Ваал. После окончательного сражения за Шушу в мае 1992 г. "азербайджанцы покинули свой последний опорный пункт в Карабахе почти нетронутым. Но пришли армяне и подожгли город. Когда в город вошли армяне, сотни людей ринулись сжигать и грабить его. Прошло десять лет, и как минимум 80 процентов Шуши все еще лежит в руинах". В связи с чем для переехавшего в Ереван шушинского армянина Мгера Габриэляна город его молодости уже не существует, разрушенный всего за два дня" после оккупации. "Лично я не считаю себя победителем в этом городе" - говорит он. Аркадий Тер-Тадевосян, принимавший непосредственное участие в оккупации Шуши, причиной вандализма представил плохую привычку армян: "Сжигать дома, чтобы враг не смог вернуться туда"(24).

Допустим, сожгли, чтобы азербайджанцы даже и не думали возвращаться в Шушу. Но почему ничего не построили? Не создали? Чего ждали? Что понимали? Только одно: Шуша никогда не будет армянской. Рано или поздно азербайджанцы вернутся на свои исконные земли.

Материализация же этой "реконкисты", а в действительности пребывания вражеского сапога в Шуше, вылилось в совершенно иное. За годы оккупации армянские захватчики из Шушинского музея вывезли 15 этнографических образцов, изделия из меди, серебряные кинжалы (всего не перечислишь). Из Музея истории были украдены 5 старинных ковров, килимы, хурджины и множество других ценных исторических экспонатов. Сворованные из музеев произведения живописи и скульптуры, ковры и ковровые изделия, образцы народных ремёсел, археологические находки и другие ценные материалы были увезены в Армению. Одни из них реализовывались на различных аукционах, другие - выставлялись на международных выставках в качестве образцов армянской культуры(22).

Вот спрашивается, можно ли после всего согласиться с экс-министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном, произнесшим, что Шуша является центром армянской культуры?(25). Наверное, можно. Если считать за великое достижение замену оккупантами на Шушинской крепости надписи "Шуша" на буквы армянского алфавита. Хотя сюда можно приплюсовать смену на армянский манер всех названий объектов и надписей на улицах города.

День Победы. Сегодня и завтра

8 ноября 2020 г., в результате уникального героизма, проявленного доблестными солдатами и офицерами Вооруженных сил Азербайджана, Шуша была освобождена от пяты оккупантов. Этот день теперь будет праздноваться как День Победы, что очень символично!

С того времени в Шуше уже проведен международный музыкальный фестиваль "Хары-бюльбюль", посвященный памяти наших шехидов. При этом были представлены песни и танцы всех народов, населяющих Азербайджан. Состоялось в Шуше и открытие после восстановления комплекса музея-мавзолея азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа. Расстрелянные при оккупации Шуши армянскими вандалами бюсты Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, хранившиеся в бакинском Музее искусств, установлены на Шушинской центральной площади. Восстановлен памятник основоположнику азербайджанской симфонической музыки Узеирбеку Гаджибекову. Идут работы по восстановлению караван-сарая Мирсиаба, собора Святого Христа Всеспасителя и других памятников истории и культуры.

7 мая 2021 г. Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана. Готовятся эскизные проекты реставрации Нижней и Верхней мечети Гевхар Ага, домов-музеев Ханской дочери Натаван, Узеир бека Гаджибекова, Бюльбюля, Гасан бека Везирова и других, бань, караван-сараев и фонтанов. Разработаны 3D проекты реставрации памятников.

Ну и постепенно начали заговаривать родники, проливаясь чистейшей Жизнью. Шуша возвращается к себе той, которой она всегда была на протяжении не одной сотни лет, за исключением 28-летней оккупации. А вот все происшедшее за эти 28 оккупационных лет однозначно свидетельствуют о том, что армянские захватчики не считали Шушу своим родным краем, своим домом. Не видели в нем родных корней. Не испытывали даже мало-мальского пиетета перед культурой и традициями этой потрясающей Жемчужины. А потому занимались лишь уничтожением неповторимых культурно-духовных завоеваний города.

Но Шуша выдержала это варварство и бескультурье. Сотканная не одним поколением азербайджанцев, неповторимая Красавица-Шуша осталась верна своим корням, еще раз доказав всему миру, что историю не переписать. И рано или поздно справедливость восторжествует!

Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, Ruhları şad olsun. Allah bütün şəhidlərimizin ailələrinə səbr versin!

1.Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше

https://ru.president.az/articles/52881

2.Президент Ильхам Алиев побывал на восстановленном роднике "Хан гызы" в Шуше

https://ru.president.az/articles/51464

3.Мирза Адигезаль-бек. Карабаг-наме

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text1.phtml?id=945

4.Об исторической подоплеке раздробления в XV в. албанских удельных владетелей из рода Гасан-Джалала на пять меликств и наступления периода именования их меликами см. подр.: Теймур Атаев. Небольшая зарисовка о корнях Джавад бека Мелик-Еганова через призму освобождения селения Туг Ходжавендского района

https://turan.az/ext/news/2020/11/free/Social/ru/129722.htm

5.Платон Зубов. Карабахский астролог, или Основание крепости Шуши в 1752 году. Исторический закавказский роман. Часть вторая. М., 1834

а/с.15-17

б/с.35

в/с.48-49

6.Мирза Джамал Джеваншир Карабагский. История Карабага

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1740-1760/Mirza_Jevansir/text.htm

7.Архив АН СССР, ф. 99, д. 13, стр. 67-68. Цит. по: Нерсисян М. А. В. Суворов и русско-армянские отношения в 1770-1780-х годах

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1760-1780/Suvorov_arm/text.phtml?id=3016

8.Раффи. Меликства Хамсы

http://armenianhouse.org/raffi/novels-ru/khamsa/meliks15_34.html

9.П. Г. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Часть 1. Санкт-Петербург, 1869. С. 385, 386

10.Архив Ан СССР, ф. 99, оп.2, д. 13, стр. 54-55. Цит. по: Нерсисян М. Из истории русско-армянских отношений, Книга первая

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1780-1800/Russ_arm_otn_ist/pred1.htm

11.Мухаммед Асад. Али и Нино

books.google.az

12.Рапорт князя Г.А. Потемкина императрице Екатерине II

https://karabakhcenter.com/files/file/19.05.1783.pdf

13.ЦГИА, ф. 52, опись 2/203, д. 37, лл. 63-64. Цит. по: История Азербайджана по документам и публикациям

https://karabakh.center/storage/libraries/Fdn4kkq9bWrypj5YOblgT0fy4oJoTNeTaaIaUvqi.pdf

14.Фарида Мамедова. Об исторической географии Кавказской Албании, Армении и албанском этносе

https://caucasianalbania.az/ru/content/200

15.Потто В. А. Кавказская война (в 5-ти томах). Том 1

http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/111.html

16.Кое что о временах Екатерины II (Из записок Н. В. Сушкова)

http://mikv1.narod.ru/text/SushkovRA65.htm

17.Броневский С. М. Историческия выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен Ивана Васильевича доныне

http://vostlit.narod.ru/Texts/rus9/Bronevskij/text32.htm

18.Кюрекчайский договор

http://www.azerbaijan.az/_Karabakh/_Documents/Documents/document_01_r.html

19.РГАСПИ, ф. 64, оп. 2, д. 1, л. 118, 121.122. Цит. по: Карабахская хроника: реконструкция этнической истории Карабаха по архивным материалам (1920-1924 гг.)

https://1905.az/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D-2/

20.Декрет Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета Советов "Об образовании автономной области Нагорного Карабаха" от 7 июля 1923 года

http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19230707kara.html

21.Ханкенди

https://armeniancrimes.com/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8/

22.Шуша. Общие сведения

https://www.virtualkarabakh.az/ru/post-item/27/96/shusha.html

23.Рубен Заргарян. Карабахская Реконкиста

http://rni.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2102

24.Томас де Ваал. Шушинские армяне вспоминают свою горько-сладкую победу

https://iwpr.net/ru/global-voices/shushinskie-armyane-vspominayut-svoyu-gorko-sladkuyu-pobedu

25."Шуша остается центром армянской культуры" - глава МИД Армении

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20210120/26158268/Shushi-ostaetsya-tsentrom-armyanskoy-kultury--glava-MID-Armenii-otvetil-Alievu.html