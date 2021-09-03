Азербайджан превратит Шушу в один из красивейших городов мира

В 2022 году Шуше исполняется 270 лет. Совсем немного по меркам истории, но эти недолгие около трехсот лет были полны событий, трагедий и побед. Так получилось, что именно с Шушой, не являющейся самым древним из городов Азербайджана, у азербайджанского народа связано многое.

Она стала символом всего самого прекрасного - от поэзии и музыки до природы и военных побед.

Именно поэтому 270-летие Шуши будет отмечаться в Азербайджане очень торжественно. Об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше. По словам главы государства, несмотря на оккупацию, Шуша сумела сохранить азербайджанский дух. Город не сломался, он ждал истинных хозяев и мы пришли. Мы пришли как народ-победитель, сказал Президент Азербайджана.

В ходе поездки в Шушу Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города. При разработке генплана за основу было взято сохранение его исторического величия, которое будет сочетаться с современностью. Ранее глава государства пообещал сделать Шушу одним из красивейших городов мира, и сейчас это обещание начинает претворяться в жизнь. Это тонкая работа, очень кропотливая, совсем как хирургическая операция. Предстоит восстановить большую часть из почти двухсот исторических памятников города. Только подумайте, Шуша совсем не велика по масштабам, а имеет на своей территории две сотни памятников! И каждый из них особенный. Шуша имеет свой стиль, который не спутаешь ни с одним другим регионом Азербайджана.

"Сам путь к Шуше, несмотря на все временные сложности, готовит человека морально к тому, что ты идешь к чему-то возвышенному - и в прямом, географическом смысле слова, и в переносном. Уже на подъезде к Шуше становится ясно, что это нечто нестандартное во всех отношениях. На подъезде к городу ты видишь, какие масштабные работы ведутся здесь, а, уже попадая в сам город, даже по частично сохранившейся архитектуре становится ясно - это нечто особенное, великолепный ансамбль, замысел очень серьезных людей, наших предков, которые в этом городе создали уникальную архитектуру. Несмотря на то, что многое в старой Шуше разрушено, тем не менее, замыслы, заложенные в ее архитектуре, продолжают будоражить воображение. Те, кто задумали и построили этот город, прекрасно знали душу нашего народа. И те смыслы, которые были заложены в архитектуре города, до сих пор живут".

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

Считаю, что основным посылом, смыслом Шуши является то, что это - крепость, которую мы не должны никогда сдавать. Здесь, в этой крепости, в этом городе, на этом плато суммируются многие сакральные смыслы и нити этих смыслов. Это очень сильное, смыслообразующее, государствообразующее место. Я уже не говорю о стратегической, геополитчиеской и геоэкономической важности этого города.

Для армянской стороны Шуша не несла никакой сакральной и высокой нагрузки. Все, что армяне говорят о якобы роли Шуши для них, - это пустая болтовня. В реальности за 30 лет оккупации они ничего не сделали в Шуше. Они тупо, методично уничтожали исторический центр города, архитектурные постройки, стирали надписи, чтобы искоренить любые упоминания о том, что этот город принадлежал азербайджанцам. То, что армяне делали в Шуше, один в один напоминает то, что они сделали в Иреване, где полностью уничтожен исторический центр, крепость, караван сараи, мечети, могильные плиты и так далее. Политика тотального уничтожения азербайджанского наследия применялась агрессором и в Шуше. Просто счастье, что они не успели довершить черное дело. На такие цели обычно требуется много времени. Так, азербайджанский Иреван армяне уничтожали почти два века. К счастью, Шуша была освобождена, и ее не постигнет трагическая судьба Иревана.

Что касается армянского наследия, о котором вопит армянская сторона, то это пара церквей, построенных на фоне переселения сюда армян после прихода в Азербайджан царской России. На основе пары церквей утверждать, что город принадлежит армянам, просто смешно. В историческом центре Шуши нет никаких армянских построек. А те церкви, о которых идет речь, появились на окраинах уже после перехода Карабахского ханства в состав царской России. Как правильно заметил Президент Азербайджана, если Шуша была армянским городом, то почему в период оккупации она находилась в плачевном состоянии.

Очень важно, что в будущем году мы торжественно отметим юбилей этого прекрасного города. Несомненно, большим событием становится как само освобождение Шуши, так и провозглашение ее культурной столицей Азербайджана и предоставление ей статуса государственного заповедника. Ожидается, что в будущем году Шуша будет объявлена культурной столицей всего тюркского мира. Это значительно повысит статус и значимость этого древнего города.

Идет восстановление прежнего облика Шуши. С 1977 года она - историко-архитектурный заповедник. В 2001 году Азербайджан представил исторический центр Шуши на включение в предварительный список наследия ЮНЕСКО. И сегодня принимаются все меры для восстановления разрушенных армянами полностью или частично мечетей, усадеб, караван сараев. Ведь армяне целые кварталы снесли в период оккупации с целью истребить, уничтожить память о том, как выглядела первоначально Шуша, вытравить азербайджанский дух.

Что подразумевает статус заповедника? Восстановление первоначального облика всех исторических архитектурных зданий. У Азербайджана имеется большой опыт в этом плане. Для примера можно привести восстановление исторического центра Баку, бакинских сел, исторических объектов в регионах. Думаю, в ближайшие годы мы увидим результаты.

В 1977 году, как я уже отметил, Шуша в первый раз была объявлена заповедником и началась подготовка к тому, чтобы продвинуть внесение исторического центра города в список наследия ЮНЕСКО. Огромная работа была проведена под руководством главы республики Гейдара Алиева. Восстановлены многие здания, возведены такие постройки, как мавзолей Вагифа, восстановленный недавно по распоряжению Президента Ильхама Алиева, и др. с целью популяризировать исторических личностей, деятелей культуры периода Карабахского ханства. Сделано было многое, но в период оккупации центр Шуши подвергся армянскому вандализму. Армянская сторона разрушала исторические здания, в первую очередь, культовые. Мы знаем, что большая часть мечетей была либо полностью, либо частично разрушена, либо изменено их назначение. Известно, что одна из мечетей вообще была превращена в церковь. Изменен исторический облик кварталов старого города, многие постройки разрушены либо перестроены под армянский лад. Некоторые памятники вовсе переиначены, на них сделаны армянские надписи и они выдавались за объекты якобы армянского наследия.

В общем, работы будет много. Все это нужно будет вычищать и возвращать городу прежний вид, философию исторической Шуши. Конечно, армяне переиначили облик города, но на уровне ЮНЕСКО есть опыт решения подобных проблем. Много городов были разрушены в результате войн и потом с нуля восстанавливались. Например, Варшава, где практически с нуля поднятые исторические памятники затем фиксировались в списке материального наследия. Опыт есть, и, думаю, Азербайджан, опираясь на него и на юридическую базу, добьется поставленной цели, а заодно еще раз поднимет на уровне ЮНЕСКО тему армянского вандализма.

Лейла Таривердиева