Президент Ильхам Алиев: 270-летие Шуши будет отмечаться торжественно

В следующем году мы будем торжественно отмечать 270-летие Шуши.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев выступая на церемонии открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше.

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