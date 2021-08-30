https://news.day.az/officialchronicle/1374315.html Президент Ильхам Алиев: 270-летие Шуши будет отмечаться торжественно
Президент Ильхам Алиев: 270-летие Шуши будет отмечаться торжественно
В следующем году мы будем торжественно отмечать 270-летие Шуши.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев выступая на церемонии открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше.
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