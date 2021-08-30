Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше

30 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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