https://news.day.az/officialchronicle/1374245.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре