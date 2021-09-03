https://news.day.az/economy/1375759.html Завершается строительство «Дороги Победы» - ФОТО
Завершается строительство «Дороги Победы» - ФОТО
Строительство "Дороги Победы", названной так Президентом Ильхамом Алиевым, подходит к концу. Дорога призвана увековечить тропу, использованную при освобождении города Шуша.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Строительство этой двухполосной дороги началось 10 месяцев назад, и в сентябре планируется завершить работы по ее асфальтированию.
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