Завершается строительство «Дороги Победы»

Строительство "Дороги Победы", названной так Президентом Ильхамом Алиевым, подходит к концу. Дорога призвана увековечить тропу, использованную при освобождении города Шуша.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Строительство этой двухполосной дороги началось 10 месяцев назад, и в сентябре планируется завершить работы по ее асфальтированию.